Veldig gjennomsiktig vann: Corbiculin-feilen, som overfiltrerer Loire og invasive skalldyr som kan påvirke kjernekraftverk

Har vannet i Loire blitt mer gjennomsiktig? Med sin opprinnelse i Frankrike for omtrent femti år siden, har korbikulen, også kjent som den asiatiske muslingen, kolonisert Royal River i den grad at den har subtilt endret økosystemet. Og det er allerede ingenting å gjøre.

Blant sandfeltene, nær Vouvre (Indre-et-Loire), går Damien Buzans opp en liten arm av Loire beskyttet av gummivadere, og senker armen ned i elveleiet.

En representant for Indre-et-Loire Fiskeforbund trekker ut en håndfull grus. Veldig raskt fjerner han sanden for å etterlate bare fem eller seks små kremgule skjell.

«Det er en liten musling som ankom Loire-bassenget på slutten av 1970-tallet.«, som Indre, Cher eller Cruz, sier han.

Skader på atomkraftverk

Diskret, den asiatiske muslingen har liten innvirkning på menneskelige aktiviteter. Imidlertid kan det forstyrre driften av kjernekraftverk, ved å kolonisere og forstyrre kjølekretsene deres.

Corbicula fluminia, opprinnelig fra Sørøst-Asia, spist som sjømat, har kolonisert mange elver i Frankrike, Europa og Nord-Amerika uten å skape tidevann.

Ifølge David Brunet, ansvarlig for Aquatic Ecosystem Program ved Loire-Brittany Water Institute, tilbyr Loire ham et spesielt innbydende habitat. Europas siste store ville elv, stort sett uutviklet av mennesker, renner fortsatt ut»Veldig naturlig«Og en seng av sand med grus til å begrave stille.

Et gunstig miljø, spesielt siden hermafrodittskallet formerer seg med høy hastighet: 70 000 larver per år. Muslinger er veldig glade i Royal River, og når tettheter på 50 til 300 individer per kvadratmeter. Alt den trenger å gjøre er å angripe planteplanktonet den lever av…

En umulig kamp

«Corbicule fytoplankton fjerner suspenderte faste stoffer, noe som fremmer klarhet og muliggjør mer effektiv fotosyntese. Solstråler når bunnen av Loire«, forklarer David Brunet.

Denne endringen i vannkvalitet er ikke uten konsekvenser. Tiår med investeringer i renseanlegg for avløpsvann har resultert i vannavklaring, gunstig for vekst av vannplanter. Disse urtene»Ikke på 1980-tallet«, forsikrer Damian Buzans.

På den positive siden for sportsfiskeren er disse vanngressbedene habitat for mange fiskearter. Men det er den asiatiske bløtdyrens enorme filtreringskapasitet som gjør den så «Dagen i dag reiser spørsmål«.

«Dette blodlegemet (…) bringes inn for å filtrere vannet, slik at tilstedeværelsen av planteplankton, bunnen av næringskjeden, er svært begrenset for vekst av visse typer småfisk.«, han forklarte.

Påvirkning på næringskjeden

Imidlertid er disse kakerlakkene, spirliner og andre chub byttedyr for rovdyr som gjedde.

«Det forstyrrer næringskjeden. Uunngåelig, jo mindre planteplankton det er, desto færre arter havner det i Loire-sengen.«, beklager David Brunet.

«Det er en invasiv art og alle invasive arter forstyrrer økosystemer og har derfor ingen positiv effekt«, bestemmer teknikeren.

Men kampen mot den lille muslingen, som strengt tatt ikke har et effektivt rovdyr i Loire «Helt umulig«, ifølge eksperter.

Økosystemene må derfor finne en balanse. Dette er allerede tilfelle for den avfolkede korbikulen. Global oppvarming, og farene den utgjør, kan ha hatt sin innflytelse, men bløtdyret ser ut til å ha blitt offer for tilpasningen: det er ikke nok planteplankton til å mate alle.