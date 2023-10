Veldig merkelige og urovekkende bilder

Helt siden ankomsten av DALL-E 3 på Pink, har internettbrukere gått vill. De forvirrende bildene har tvunget Microsoft til å blokkere noen alternativer.

Internett-brukere ser ut til å bruke kunstig intelligens for å lage bilder som en av favorittaktivitetene deres. Dette slapp ikke unna Microsoft, som la til en AI-modul til sin søkemotor i mars i fjor. I slutten av september, ny Doll-E 3 Dagen kommer Ping. Siden den gang har ting blitt komplisert.

Husk at DALL-E er en generativ AIÅpne AJeg – selskapet bak de mest populære og imponerende ChatGPT – Å lage bilder. Før Microsofts søkemotor, som nå er fritt tilgjengelig, var Graphic Designer AI kun tilgjengelig med abonnement. ChatGPT Plus.

Blokkerer DALL-E 3-funksjoner på Bing

Siden utplasseringen har verktøy som DALL-E eller Midtveis demonstrerte sine bemerkelsesverdige evner. Men disse vekker ikke bare beundring, men også bekymring. Anvendelsen av generativ grafisk AI har en betydelig innvirkning Åndsverk Og dette Bilderettigheter.

Faktisk brukte internettbrukere nylig DALL-E for å gjøre narr av de triste hendelsene 11. september angrep i USA. AI-genererte bilder brukes også til å formidle feilinformasjon.

Dette bildet spres mye på internett for å få folk til å tro det Disney Og Bilde De holdt på å lage en ny animasjonsfilm om døden George Floyd.

» Som med all ny teknologi, prøver noen mennesker å kapre bruken av den. Så vi implementerte Kontinuerlig beskyttelse og filtre For å gjøre Bing Image Creator til en positiv og nyttig opplevelse for brukerne våre », forklarte Microsoft Communications Director.

Denne alarmerende rapporten om misbruk av grafisk designer AI

Den 6. oktober Bellingate Publisert på nettstedet hans En rapport som viser brukermisbruk 4chan – Anonymt engelsktalende forum, nå beskrevet som høyreekstreme. Medlemmene lager bilder med kunstig intelligens Rasistisk og antisemittisk innhold.

Ingen moderat forsterkning DALL-E 3 i rosa kommer ikke med bildeforbedringer, heter det i rapporten. Brukere lager nå enkelt bilder som glorifiserer folkemord og krigsforbrytelser. Denne typen innhold samsvarer ikke med Microsofts visjon.

Som svar på bransjeomfattende bekymringer jobber nøkkelaktørene med å styrke sikkerhetstiltak og reguleringer mot misbruk.

Rare og urovekkende bilder, men fremfor alt morsomme

Det er for det meste på Internett, hvor en del av publikum ønsker å teste de sosiale og moralske grensene til ny teknologi. Men de fleste internettbrukere nøyer seg med å lage merkelig og forstyrrende innhold uten å gå utover rimelige grenser. Her er et utvalg av forskjellige bilder tatt med DALL-E 3 på Bing.

Mario og Sonic bytter side

Prøvde Bing AI Image Generator, og det er ganske kult Du sponset Mario a Genesis og Sonic for Nintendo 64 pic.twitter.com/McIRQrREjP — bunwolf.exe 🎃 (C0MMS åpnet for tredje gang 🙂 (@molten_16) 30. september 2023

Mat kommer ut av søppeldunker i Disneyland

Siste selfie

50 Shades of Shrek

Mørk pave

Drake i Wicked Wood