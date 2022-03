Veldig skuffet Soprano kunngjorde en dårlig nyhet til fansen

Gode ​​nyheter for Soprano og mange andre artister: Helserestriksjoner forsvinner gradvis, og tillater noen ganger konserter og forestillinger med tusenvis av tilskuere. » Jeg er veldig glad for at restriksjonene er fjernet. Når jeg er på gaten, sier folk jeg møter til meg: «Vi ser deg på banen!» Dette er adrenalin. Så jeg har det travelt med å fokusere «Marcelas ble overlevert til La Provence.

Dessverre for sangeren kan det hende at en av de kommende konsertdatoene ikke finner sted. Det ble planlagt ved State de France i Paris. » Vi fikk et knusende slag mot State de France. Det er arbeider rundt OL, på metrolinjen, vi ble fortalt at konserten skulle stoppe. Dette gjelder også kamper. Vi sa at det ikke var mulig, det var en konsert for livet! Etter bekymringer om regjeringen, trengte vi det bare

«, Han forklarte.

Konserten er planlagt til 2. juli 2022, og problemet er fortsatt uløst: Det er ikke løst. Dette er ikke State de France, men administrasjonen av arbeidet rundt den. Vi håper de finner en løsning. Det får vi vite i ukene som kommer.

Vi håper alt går tilbake til det normale for «nær stjernene»-oversetteren, men for mange fans som utålmodig venter på å se ham.