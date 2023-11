«Veldig sterk høststorm» Ciaran: Frankrike ruster seg for 170 km/t vind, Belgia i gult varsel

Fra midnatt onsdag til 10.00 torsdag vil Finistère, Côtes-d’Armor og Manche bli satt på vindrød varsling, det høyeste varslingsnivået, kunngjorde Météo-France i sin første bulletin onsdag morgen.

De to første er under oransje varsling for «regnflom» og «bølgenedsenkning». Kanalen blir oransje for «bølgesynk».

Totalt vil sytten sektorer bli satt på oransje varsel for bølgeoversvømmelse, vind eller regnflom, ifølge Météo-France.

Disse sektorene ligger i et område som strekker seg fra Gironde gjennom Hauts de France (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise), Bretagne og Normandie, ifølge en bulletin publisert av Météo France onsdag morgen.

Voldsomme vinder vil bli ledsaget av betydelig nedbør «med ansamlinger på 30 til 50 mm på 6 timer i Finistère, Morbihan og Cotes d’Armor,» beskrev det nasjonale byrået.

Stormen Ciaran advarer Frankrike torsdag: Hva skal vi frykte i Belgia?

Fra onsdag kveld vil Ciaran, høstens første store storm, «treffe tuppen av Bretagne før midnatt», med vind på 130 til 150 km/t på kysten og 130 km/t innover landet, forklarte François Courant tirsdag. Prognosemester i Météo-France.

I den andre delen av natten, sa han, vil den andre fasen av stormen, «sterk», hovedsakelig overvåkes over Finistère, Côtes-d’Armor, deretter Cotentin, da han anslo at vinden kunne nå 170 km/t . Svært eksponerte hetter.

Myndighetene er i økt beredskap når de møter denne potensielt ødeleggende stormen.

Hva med Belgia?

Vi må være forsiktige med denne stormen her også. Det kongelige meteorologiske kontoret har sendt ut en gul advarsel tirsdag da det er ventet sterk vind over hele Belgia i løpet av dagen torsdag.

Sør- og sørvestlig vind er ventet på 80 til 100 km/t. Vindstyrken forventes å øke til 6 eller 7 Beaufort i innlandet og 9 til 10 Beaufort langs kysten.

Under advarselsfasen, som varer fra kl. 04.00 til 23.00 torsdag, ber IRM folk om å være på vakt og være oppmerksomme på mulige oppdateringer av denne advarselen.

Vær oppmerksom på at Brussels parker og skoger som en forholdsregel vil være stengt fra onsdag kveld. Alle detaljene er her (Med Belga og AFP)