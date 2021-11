Velkommen til Metaverse | Alle nyheter

Fremtiden til Internett i 3D begynner nå og vil bruke teknologier inkludert videospill og blokkjede.

I løpet av noen få uker har navneendringen for meta, etter Facebook-kunngjøringen om sin nye strategiske vei mot denne enestående digitale verdenen og massive investeringer å oppnå, blitt et av de mest diskuterte temaene av teknologiledere og investorer. Dens ambisjoner.

Men hvis Mark Zuckerberg populariserer ordet, er det fortsatt stor forvirring rundt definisjonen og konturene til metawares.

Mens Internett nå først og fremst er i 2D, er metawares en utvikling inn i den digitale 3D-verdenen der brukere kan spille avatarer, videospill, sosialisere, dele erfaringer (konserter, bursdager …), handle, jobbe, lære … alt i deres inkarnasjon og digital.Med objekter er det mulighet for å bytte naturlig fra en funksjon til en annen.

Disse tredimensjonale opplevelsene er mye dypere enn internett vi kjenner i dag.

Ingen virtual reality-headset er nødvendig for å gå inn i metawares, fremtidige nettsteder vil bli åpne rom der de kan spre seg fritt som et “videospill” og delta i ulike aktiviteter.

For å gi et konkret eksempel, består dagens e-handel av å konsultere en liste over produkter på Amazon eller andre forretningsplattformer. I Metawares vil vi være i en virtuell butikk hvor vi kan ta avataren og visjonen vår fra skap til skap, nesten prøve klær eller smykker, snakke med leverandører, hvorfor slappe av på en kafé med venner. Virtuell.

Til syvende og sist vil disse 3D-opplevelsene være mye dypere enn internett vi kjenner i dag, og vil motivere oss til å bruke mer tid og dermed mer i de digitale verdenene.

Spesielt økonomien til digitale varer, som er nærmere 50 milliarder dollar årlig ved kjøp av karakterer eller komponenter i videospill, må få en helt ny dimensjon med metawares.

Vi bruker penger på personlige avatarer, digitale klær og luksusartikler (merker som Gucci og Balenciaga har allerede begynt å okkupere metawares i Roblox og Fortnite) eller på dekorative elementer eller samlinger. Men til en høyere kostnad må Metawares forsikre brukerne om at de har digitalt eierskap til sine digitale eiendeler, muligheten til å selge eller kjøpe dem, og at deres digitale kreasjoner vil bli betalt for. Blockchain og spesielt NFT-er er svært relevante for denne utfordringen og bør være en av nøkkelkomponentene i metawares.

Vi er bare begynnelsen på denne transformasjonen, men fremskritt innen kommunikasjonsnettverk (5G) og cloud computing antyder at denne virtuelle parallellverden vil bli tilgjengelig for hundrevis av millioner eller milliarder av mennesker på en gang. , Fra alle slags grensesnitt (smarttelefoner, PC-er, nettbrett …) i fremtiden.

De økonomiske ressursene til teknologiselskapene vil i stor grad hjelpe dem til å gjennomføre sine ambisiøse M&A-aktiviteter.

Mens teknologigiganter har åpenbare ambisjoner angående metawares, er det åpenbart at videospillselskaper er i forkant av sin erfaring innen utvikling og administrasjon av 3D-verdener. Det er generelt akseptert at de første versjonene av Metawares var videospill som Roblox og Fortnite, som ga mer og mer opplevelse enn de allerede enkle videospillene. For eksempel har Epic Games allerede vært vertskap for flere virtuelle konserter på Fort Night (sist Haryana Grande), med over 10 millioner seere hver gang. Roblox introduserte også “Party Place”, et unikt virtuelt rom hvor brukere kan feire bursdager eller tilby fjernundervisningskurs.

Hovedutfordringen vil være å befolke og drive en så stor og velstående 3D-verden og fordype den så mye som mulig. Spesielt videospillutgivere trenger 3D-programvareverktøy for å lage digitale miljøer, bygninger, objekter, spill og funksjoner som spillmotorer utviklet av Unity Software.

Administrering av 3D-verdener i sanntid og databehandling vil være en integrert del av metavarer ettersom mange brukere og interaksjoner er sårt nødvendige i 3D-databehandling (Nvidia) og brukernærhet (Edge-databehandling).

Som vi sa ovenfor, er ikke teknologiske giganter (bortsett fra Kinas Tencent) foran metawares. Men deres økonomiske ressurser vil i stor grad gjøre dem i stand til å gjennomføre ambisiøse M&A-aktiviteter for å forbedre deres 3D-utviklingsevner eller for å sette opp sine egne 3D-verdener. Meta og Google vurderer allerede å kjøpe Unity og Epic.