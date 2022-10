FC Brugge 0-4 FC Porto

Mål: Taremi (33e og 70e), Evanilson (56e) og Eustace (60e)

Mat spist som hevn Pasteis De Nata.

FC Brugge ble bitt av FC Brugge i den første etappen på Porto (0-4)., Sergio Cancios menn tok hevn på Belgia tirsdag kveld (0-4). De Blauw en Zwart, Portugal klarte ikke å takle damptrommelen da de ikke hadde scoret et eneste mål siden starten av kampen. En kollektiv demonstrasjon organisert av sterke menn: Mehdi Taremi, som var fraværende under det første møtet og scoret en dobbel på tirsdag, og Diogo Costa, målvakten.



3 – Diogo Costa (Oporto) er 1R Målvakt som har reddet 3 straffer i en Champions League-sesong (siden 2003/04). Lys. pic.twitter.com/RMUvlrTYoR — OptaJean (@OptaJean) 26. oktober 2022

Diogo Costa reddet den tredje straffen

Drager etterlater ingen rester Til Noah Longs lagkamerater. Gjestene dominerte kampen fra første minutt til siste og lot den iranske spissen åpne scoringen etter en halvtime. (0-1, 33e). Etter Carmos feil (48e), så hadde Wanken en sjanse til å utligne fra straffemerket. Settstykke (50e), men ble trukket tilbake etter Dragons inntog til overflaten. Noah Long avslørte seg deretter mot Portugal-målvakten og tapte også kampen (52e) Diogo Costa ble den første målvakten som reddet tre straffer i en Champions League-sesong, etter å ha reddet to straffer mot Bayer Leverkusen. Med moralen på null, så belgierne Evanilsson bryte gjennom på kontringen. (0-2, 56e)Eustaquio for å lage tre pasninger ved å bruke et feilmerke på et kryss (0-3, 60e)På slutten av den Dantesque kollektivbevegelsen, før Daremi tok over for å avslutte diskusjonene etter noen minutter (0-4, 70e).

Atletico de Madrid trenger en seier mot Bayer Leverkusen på kvelden for å møte FC Porto den 1.R Neste november, en «finale» i Portugal.

Club Brugge (4-3-3): Mignolet-Otoi (Meijer, 77e), Mechele, Silla (Boyada, 77e), Buchanan-Nielsen (Audur, 80e), Onetika (Balanta, 80e), Wanken – Skov Olsen (Nusa, 71e), Jatkla, Long. Trener: Carl Hofkens.

FC Porto (4-4-2): Costa – Pepe (Martinez, 88e), Garmo, Cardoso, Zaido (Wendell, 77e) – Odavio, Uribe, Eustagio (Bruno Costa, 77e), Galeno (Veron, 77e) – Taremi, Evanilson (Consicao, 88e) Trener: Sergio Conceicao.