“Venancy har ingen måte å styre en klubb som Standard”

Krise utvikler seg i standarden. Supporterne begynner å bli utålmodige. På trettende plass i Pro League med 15 poeng på 12 dager, har Standard delt seg fra treneren sin Embay Leigh Å sette Luca Elsner Ledet av teamet. Sloveneren er i to splittelser på to kamper, og ligaen klarte ikke å fullføre den ubeseirede serien på fem kamper.

En svimmelhet Talt av La Tribune Benjamin Disuneink Og dets rådgivere.

“Den verste fiaskoen som kan skje med en supporter, er ikke den verste fiaskoen. De har alle opplevd det. Det verste er at de identifiserer seg, klubben deres, livet deres styres av noen. “De stiller spørsmål ved noe de ikke har valgt og hvis talenter går videre. Jeg tror det er veldig vanskelig å leve til tider.” Stephen Straker.

For for supporterne har administrasjonen ansvaret for dagens situasjon.

Hovedsynderen er funnet: President Venancy. Løfter rundt den nye bakken, “Monsters of Loch Ness “, Er separate.

På showet refererer Benjamin Tsiunink til vitnesbyrdet fra en supporter som sammenligner oppkjøpet av Bruno Venancy Club med en større maskin. “Du kjøpte en stor bil, men du har ikke penger til å betale for bensin og forsikring.

Sammenligning som får folk til å reagere Mark Delier: “Jeg tror Bruno Venanci hadde øynene større enn magen. Faktisk har han ikke evnen til å styre en klubb som Standard.”

“Jeg sier alltid at vi fortsatt skal være fornøyd med klubber som drives av belgiske forretningsmenn, ikke drevet fra Kina eller Dubai, for eksempel.” Thomas Chattel.

Les mer: Lucas Elsners erstatter: Står Standard virkelig i fare for å miste den grønne løperen?

Les mer: Ring absolutt, Pascal Skyme: “Luca Elsner har mye arbeid å gjøre”