vendepunktet til en vitenskapsjournalist

Vi har hørt om globale vippepunkter, men det er også personlige vippepunkter – øyeblikket når sammendraget av klimaendringene blir reelle og emosjonelle. For meg, min kjærlighet til snø. For mamma brannene som herjer i byen Mallacoota. Jeg ser flere og flere australiere nå dette punktet når frykten vår for fremtiden tar sin toll.

Fremfor alt lærer jeg å handle. For det er rådet til alle jeg har møtt, fra katastrofespesialister til streikende tenåringer. Den eneste måten å behandle de følelsesmessige realitetene ved klimaendringene er å gjøre det du kan for å redde det du elsker.

Men etter et år med dyp forskning på hva som skulle skje med snø rundt om i verden, spesielt her i Australia, begynte jeg å gråte. Han kunne ikke lenger ta øynene av det grafikken avslørte. Hvis vi ikke finner viljen til raskt å kutte karbonutslipp og opprettholde oppvarming på 1,5 grader eller mindre, vil vårt magiske snødekte landskap … smelte bort.

Jeg er en vitenskapsreporter. Jeg vet ikke hvorfor jeg trodde at snø ville være magisk immun mot klimaendringer. Men logisk sett, kan du tenke på noe mer sårbart for stigende temperaturer enn snø? Jeg var i fornektelse, som mange av oss som ser den andre veien, og tenkte egentlig ikke hva som kunne skje de stedene vi elsker.

Jeg lærer det for å unngå å bli overveldet, for å oppmuntre til et “sunt informasjonsdiett” som balanserer dårlige nyheter med positive historier.

Jeg lærer at smerte fra været bør være velkommen. Hedre det du elsker, vis at du bryr deg, og kan brukes som et vendepunkt for å komme videre med mot, motivasjon og håp.

I mitt tilfelle var klimasmerter fra snøen den virkelige smellen jeg trengte. Da jeg forlot legen, med en lomme full av antidepressiva, endret livet mitt retning. Jeg har brukt de siste to årene på et personlig søk, og spurte kloke mennesker hvordan vi lever et godt og lykkelig liv under vekten av denne forferdelige kunnskapen.

Med kalde netter drømmer jeg om snø igjen. Jeg har stalket Thredbo på internett, ivrig etter å leke med flakene. (Hei, ingen sa slutte å ha det gøy!) Men jeg lover at jeg aldri vil gå bort fra fornektelse, at jeg alltid vil ta skritt for å sikre at hjertet mitt overlever. Bestefaren min ble reddet

for snøen; Jeg skylder snøen for å redde den.

Åh, og jeg trengte aldri å ta disse antidepressiva.

