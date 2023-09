Venezias langsomme død: «Vi regnes som en ubeskyttet art, men lever i en fornøyelsespark»

Foreningspresidentkomiteen Venezia Italia Nostra Lidia Fuersoch fra Venezia har skrevet til UNESCO-eksperter siden 2011 og fordømt Venezias langsomme død. «Da denne eldgamle sivilisasjonen ikke eksisterte, og folket alle hadde dratt, var Venezia ikke noe mer enn en tom teaterscene der mengder av turister gikk og fotograferte, men de ville fotografere et lik.» spør hun kynisk og ser turistene gå forbi. «Venezia mister tusen mennesker i året, og med denne hastigheten, om femti år, vil det ikke være noen i byen, og UNESCO forstår ikke dette. Ikke bare for å redde palassene eller Markusplassen!»

Venezia står i fare for ikke å komme på verdensarvlisten

Utvisning av venetianerne

Gjennom Garibaldi, et distrikt nær Armory hvor venetianerne fortsatt bor, peker han ut tomme butikkvinduer og fotografier med telefonen ved skilt som indikerer at hus og bedrifter er til leie eller til salgs. Eieren av restauranten ved siden av kaller ham, «Dette skiltet ble satt opp i går, luthieren bestemte seg for å trekke seg, han leier ut virksomheten sin, og jeg tror det kommer til å bli en ny bar. Den eneste konkursen her er barer. sa Marco Constantini. Restauranter som drives av ekte venetianere er ikke lenger mange, og nå sover flere turister i Venezia enn innbyggere, det er færre enn femti tusen av oss, sammenlignet med over to hundre tusen på 1970-tallet! «

Innbyggernes flukt er imidlertid en av grunnene til at UNESCO-eksperter har foreslått å legge Venezia til listen over truede kulturarv. «Det er viktig for oss at UNESCO hørte vårt kall, Som Lidia Fuersoch understreker, For hvis Venezia er med på denne listen, kan det ikke hevdes at staten og kommunen gjør alt for å redde byen, for i realiteten er det ikke sant. Antall hoteller og rom til leie fortsetter å øke, antallet turister har blitt uutholdelig og cruiseskip passerer selvfølgelig ikke lenger gjennom bassenget i Saint-Marc, men med syv besøk i uken på innsjøen, er disse båtene fortsatt forårsake hevelse. Skadede hus også! «

En billett på 5 euro reddet dagen

Noen dager før UNESCO-møtet vedtok kommunestyret, etter en heftig debatt, å bruke en inngangsbillett verdt fem euro per turist fra våren 2024. «Dette var helt klart en beslutning tatt for å glede UNESCO. Rådmann Michael Juin sier ikke å slå. Vi lytter alltid til anmeldelser. UNESCO utfordret oss på cruiseskip og forbød tilgang til Saint-Marc-bassenget i 2021; UNESCO ble varslet om at Venezia ofte ble oversvømmet på grunn av høyvann, og vi fremskyndet implementeringen av det hydrauliske barrieresystemet; UNESCO kritiserer oss for masseturisme og vi er den første byen i verden som tar i bruk en inngangsbillett. I denne byen er de alltid sterke til å snakke og kritisere, men etter vår mening er den eneste måten å regulere turistankomsten på med inngangsbilletten. «

Innreise til Venezia vil bli belastet i 2024

Fra våren 2024 må turister bestille besøk dersom de ønsker å besøke Serenissima for bare én dag. Inngangsavgifter gjelder på travle dager som 1. mai eller enkelte sommerhelger. «Det er en forbrytelse,» Lidia Fuersoch mener. «Med denne billetten regnes vi som en ubeskyttet art, men bor i en fornøyelsespark som besøkende betaler for å komme og se! » Innbyggerne har i årevis etterlyst et årlig tak på turisme, med en daglig nummerregel selv for turister som sover i byen.

«Inngangsbilletten vil gi en og en halv million euro i 2024, Rådmann Michael Juin, som fører tilsyn med budsjettet, forklarer for sin del, Men vi introduserte det ikke for penger. Med dette fondet vil vi investere i å renovere lavleieboliger for å gjøre det enklere for familier å bo i Venezia. Han forsikrer.

Venezia, det nye Atlantis

Masseturisme, innbyggerflukt og hyppige eksepsjonelle tidevann er tre trusler mot lagunebyen.

«Jeg ble sjokkert over høyvannet i 1966, jeg var tolv år gammel», sier Andrea Rinaldo, en hydraulikkingeniør som nettopp har vunnet «Stockholm vannpris» Regnes som Nobelprisen for vann. Denne venetianeren ved fødselen, direktør for det hydrologiske laboratoriet ved University of Lausanne og professor ved University of Padua, ble klassifisert som: «Venezia ble født på vann, rik og vakker ved vann, men kan dø av vann!»

Venetian av fødsel bestemte han seg for å sette sin kunnskap til tjeneste for byen. Han søker midler til å finansiere vitenskapelig forskning for å finne innovative løsninger for å forhindre at Venezia blir det nye Atlantis. «Vitenskapelige modeller er klare på at om hundre år vil havnivået stige med én meter, men hvis isbreene smelter, kanskje tre meter mer. MOSE-prosjektet, de flytende barrierene, gir oss noen år pusterom, men hvis Venezia er å overleve etter 2100, må vi finne langsiktige løsninger. Det er på tide.»

Eksepsjonelle tidevann ville tvinge lagunebarrierene til å stenge mer enn to hundre dager i året, noe som ville bety dødsstøtet for havneoperasjoner. «Venezia kan tvert imot bli et godt eksempel på motstandskraft, eller hvordan en by som er for vakker og verdifull til å flytte på, kan fornye seg mot stigende vann!» I likhet med hundene som bygde murene for å beskytte byen gjennom århundrene, trenger Serenissima i dag en ny samlet innsats for å redde seg fra vann og turister, med eller uten UNESCO.