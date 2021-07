Venner tar en sommer kanotur fra kornåkeren til Arktis

På vei mot Hudson Bay: To kvinner, en hund, to tusen mil til Arktis

Av Natalie Warren. University of Minnesota Press, 2021. 224 sider. $ 24,95 hos Amazon (også tilgjengelig for Kindle).

To universitetsvenner som hadde tilbrakt tenårene sine på kanopadling i Nord-Minnesota og Canada en dag oppdaget en bok, “Kanopadling med Cree”, om to unge menn som kanopadling fra Minneapolis til Hudson Bay i 1930..

For en god idé, tenkte Natalie Warren og venninnen Ann Raiho. (Warren nevner i sin skriving kanoforfatteren Eric Sevareid, men glemmer å nevne at han er den samme personen som oppnådde stor berømmelse som TV-nyhetsjournalist i flere tiår.)

La oss være de to første kvinnene som møter det samme eventyret! Andre hadde blitt inspirert av Sevareids bok for å gjenskape reisen, men ingen av dem hadde vært kvinner.

Dermed begynte forberedelsene og deretter en 2000 mil kanopadling i 2011 gjennom deler av tre stater og deretter over Manitoba, fra by og kornåker til et villere territorium, krysset fjerntliggende samfunn, historiske landemerker. Og nesten et århundre med forandring. I 85 dager utfordret de to kvinnene seg mot høyvann, vind og hagl, forrædersk elvforhold, vanskelig transport, ulike mishandlinger og deres egen personlighetskonflikter.

Da de to endelig landet på en arktisk strandlinje, hadde de ikke bare styrket utendørs- og leveferdighetene sine, men hadde også fått en dyp forståelse for elver og ville steder, en forståelse av noen historiske problemer og et varig vennskap. Og en hund. De to hentet en løshund på vei, anbefalt for bjørnebeskyttelse.

Hver del av de forskjellige tilknyttede elvene ga sine egne utfordringer og gleder. De første 330 milene var på den sterkt forurensede Minnesota-elven oppstrøms under flomfasen og intens sommervarme. Her i hjertet av Midtvesten observerte de kornåker plantet langs elvebredden, trukket rundt demninger og likte gjestfriheten til mange de møtte underveis.

Minnesota viket for små innsjøer og deretter Red River, en svingete elv som fortsatte gjennom jordbruksland til den kanadiske grensen og Winnepeg, Manitoba. Ruten fulgte deretter østkysten av den store innsjøen Winnepeg (faktisk et forvaltet reservoar for vannkraft), der kvinnene møtte stormer og høye bølger. I det nordlige bassenget av sjøen rodde de gjennom enorme matter av alger som ble matet av landbrukskjemikaliene som ble fraktet dit fra maisbeltet. De stoppet ved en rest av det som en gang var et blomstrende fiskersamfunn.

Etter å ha nådd Nelson-elven, gjorde de to et forhåndsbestilt stopp ved Norway House, et Cree-samfunn som på den tiden feiret det som ble kjent som traktaten og York Boats Days. Der lærte de om de brutte traktatene og situasjonen til First Nations-folk begrenset til en reservasjon. De ble orientert om Sasquatch og isbjørnene og adopterte en av byens løshunder for siste skyv nordover.

Flere korte strekninger med elver, innsjøer og brønner førte dem til et siste fjerntliggende Cree-samfunn, kjent som Oxford House, og til den ville elven Hayes, hvor de overlevde stryk som nesten brøt båten, men ikke deres ånd. De avsluttet reisen ved bredden av Hudson Bay ved York Factory, en gang stedet for en skipsfabrikk og nå et historisk sted med en vaktmester. Der så de sin første isbjørn før de søkte sikkerhet i en brakke.

Tre måneders reisen er godt fortalt av Warren, som dramatiserer daglige opplevelser med en god sans for humor og introspeksjonen til en ung kvinne som setter seg for å bevise seg dyktig og utholdende, samtidig som hun stiller spørsmål ved hva hun vet om verden … og hva han kunne gjøre med livet etter college. Hun fokuserer på nordlige spørsmål som er kjent for Alaskans, inkludert forurensning og miljøforringelse, urfolks rettigheter, arven fra kolonialismen, avfolking av landlige områder og verdien av elver og ville steder.

En epilog, skrevet i alternative seksjoner av de to vennene 10 år etter ekspedisjonen, er en tilfredsstillende koda. Natalie fortsatte å kano flere elver, ledet ungdomsturer, talte for elver og rent vann og bygde en karriere innen miljøkommunikasjon. Ann tjente avanserte grader og lager nå økologiske modeller; han padler fortsatt konkurransedyktig, og han har fortsatt hunden.

Selv om forfatteren veldig tidvis viser til Sevareid-ruten som blir reist, sammenligner hun sjelden de to eventyrene eller kommentarene til det som har endret seg siden 1930, og siterer aldri “Kanopadling med Cree”. Opphavsrettsbeskyttelse tillater kanskje ikke direkte sitater, men en leser som forventer spesifikke kontraster og forventer en dybde av historisk og kulturell betydning, vil bli skuffet.

En ekstra mangel på boka er mangelen på kart som er detaljerte nok til å følge fortellingen. Kartet over hele ruten krever et forstørrelsesglass for å lese navnene på elvene, og andre steder enn de viktigste samfunnene mangler.

Likevel tar historien leserne på en engasjerende og fartsfylt reise gjennom et fysisk interesserom og livene til de unge eventyrerne. Beskrivelser av utstyr, teknikk og farer bør være forståelige for de som aldri har holdt en kanopadler, og samtidig informere de som ønsker å gjennomføre en lignende reise alene.