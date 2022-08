Vennlig: Fullfør produksjonen deres på en Bronca på OM Velodrome

Med mål fra Junior Messias (11.) og Olivier Giroud (29.), har Tudors OM arbeidet sitt for dem, og de vil ikke dra nytte av utsettelsesperioden…

For supporterne er allerede ikke klare til å leve opp til forventningene, med tre tap, én uavgjort og kun én seier…mot Marignane-Gignac-fansen.

Den kroatiske treneren, som erstatter George Samboli, ble ønsket velkommen av 62 672 tilskuere for sin debut på Velodrome. Han kan nå måle forskjellen mellom sin side og den han møter i Champions League om fem uker.

Etter fire vennskapskamper uten stor lettelse, planla OM å avslutte sommerforberedelsen med en gallakamp. Men mot den italienske mesteren ville Frankrikes visemester bare vært med i kampen i ti minutter, på tide for Gerson å lande et flytende angrep uten fare for Mike Mignon (9.).

Resten av rallyet kokte ned til klar og lett italiensk dominans, muliggjort av et skolemotangrep fullført av Junior Messias (11.) og et skoleangrep fullført av Olivier Giroud (29.). Uten Ruben Blancos mange inngrep, spesielt lærerens dobbeltmarsj (31.), ville poengsummen vært mye høyere.

– Forsvar tar vann, Kolasinac synker –

Vélodrome gjorde ingen feil, og returnerte midtveis i den første perioden for å plystre Rossoneri til sine egne spillere, uten å kunne presse eller avansere.

Marseilles forsvar holdt vann til pause og spesielt nedover venstrekanten, anført av Sezon Kolasinac.

Bosnieren, på lån fra Arsenal, ble erstattet ved pause av Nuno Tavares og ankom Marseille først lørdag. Portugiseren, mye roligere, vil ikke ha noe problem med å holde venstre stempelposisjon, men det er ikke det eneste prosjektet som venter Tudor de neste ukene.

Automatismene som ble oppnådd i fjor er solide, og faktisk er spillerne hans mer komfortable i ballbesittelsesspillet.

Derfor vil Marseille nærme seg gjenopptakelsen av mesterskapet mot Reims på søndag (20.45), selv om de jukset i andre periode mot Milan, takket være to skudd fra Arcadius Milik (46., 76.) og en heading fra Jonathan Glass (56.), åtte menn (Blanco, Zigot, Mbemba, Toure, Elmas, Glass, Tavares, Suarez) Velodromen var veldig takknemlig under presentasjonen av forward-konkurransen.

Denne gallaplakaten så unge Isac Touré (19) utvist seks minutter ut i kampen (79.), selv om Pasoli startet godt på tribunen som hyllest til helten fra ligaseieren i 1993. .

Men virkeligheten på 90-tallet eksisterer ikke på 2020-tallet, og fansen ble snart desillusjonert…