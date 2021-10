Venstre forbereder seg på å komme tilbake til makten i Norge

Ap-leder Jonas Kar Store feirer seieren i stortingsvalget 13. september i Oslo. Haiko Young / AB

Etter åtte år i opposisjon vant den norske venstresiden valget mandag 13. september. Ap-leder Jonas Kare Store, en 61 år gammel mangemillionær med utdannelse i science fiction, forventes å bli den neste statsministeren. Norge, Sverige, Danmark og Finland vil bli styrt av sosialdemokrater som ikke har skjedd på tjue år.

Arbeiderpartiet registrerte bare 26,4 % av stemmene (opp fra 27,4 % i 2017) og hadde derfor sin dårligste poengsum siden 2001. Men midtpartiet, som kom på tredjeplass med 13,6 % av stemmene, og Sosialistisk Fremskritt Venstre (7,5 %) lar alle tre partiene få absolutt flertall i det norske parlamentet, med 89 av 165 seter.

I nærvær av aktivister samlet i Oslo mandag kveld, lovet Ap-tjenestemannen “Ny studie”. Valgresultater “Viser at nordmenn vil ha et rettferdig samfunn”, kommenterte Jonas Kahr Store, han er fast i politikken “For vanlige folk”, Dermed tok opp hans kampanjeslagord. I sine prioriteringer dro han “Kamp mot sosial ulikhet, sysselsetting og investeringer i velferdsstaten” Og «En klimapolitikk som reduserer utslipp og skaper arbeidsplasser .

Elite og byråkrati

Jonas Car Store har kommet langt. Tidligere på året klarte partiet hans dårligere enn forventet fra meningsmålinger, som viste at de fikk rundt 20 % av stemmene. Jens Stoltenberg (mellom 2005 og 2013) var utenriksminister og kortvarig helseminister i regjeringen, hvor han ble valgt til partileder i 2014. Rose er en annen person til å lede treningen.

Jonas Kare Store kommer fra en svært velstående familie oppvokst i en av de rikeste bydelene i Oslo, og dannet ikke sine klasser i Unge Arbeiderforbund (AUF) som sine forgjengere, men meldte seg inn i partiet i 1995. En karrierestart i toppledelsen, deretter som rådgiver for Ap-statsminister Gro Harlem Brundtland.

Under forsamlingsvalget i 2017 kom han under kritikk for sine økonomiske investeringer og sin elite og byråkratiske side. De siste månedene har han lykkes med å konsolidere makten sin og har vokst til rollen som fremtidig statsminister, og har plassert kampen mot sosial ulikhet i sentrum av kampanjen. Han lovet å redusere skatten på nordmenn som tjener mindre enn 750.000 kroner (omtrent 74.000 euro) i året og å øke skatten på høyinntektstakere.

