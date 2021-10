Venstresiden kommer tilbake til makten etter åtte år med høyrestyre

Norges statsminister, Høyres Erna Solberg, innrømmet nederlag i mandag kvelds stortingsvalg, som førte til at Venstre ledet av Ap Jonas Kahr Store kom til makten. I en alder av 61 skulle sistnevnte overta styret over det velstående skandinaviske kongeriket, som vurderer å forlate oljeøkonomien.

Venstreopposisjonen ledet av Ap Jonas Kahr Store vant forsamlingsvalget mandag 13. september, dominert av skjebnen til landets oljeoperasjoner, og avsluttet åtte år med høyrestyre. Norge.

“Vi ventet, vi trodde, vi jobbet så hardt, og nå kan vi endelig si: vi klarte det!”

De fem opposisjonspartiene forventes å vinne 100 av de 169 mandatene, noe som er nok til å kaste høyrekoalisjonen til Norges Høyre Erna Solberg.

Med 89 valgperioder så langt er Ap på vei til å få absolutt flertall med sine favorittallierte, Senterpartiet og Sosialistisk Venstre.

Trioen kunne klart seg uten de to andre opposisjonskreftene, MDGs miljøaktivister og Rødts kommunister, som Jonas Kahr sa at butikken fortsatt diskuterer med.

«Norge har sendt et klart budskap: Valg viser at det norske folk ønsker et rettferdig samfunn», sa den 61 år gamle millionæren som aksjonerte mot sosial ulikhet.

For en jevn utgang fra oljeøkonomien

De fem nordiske landene, sosialdemokratiets høyborg, må snart styres av venstresiden.

Erna Solberg erkjente at Høyres jobb i regjering var over på dette tidspunktet.

“Jeg vil gratulere Jonas Kahr Store for at de ser ut til å ha et klart flertall for å endre regjeringen på dette tidspunktet,” sa den 60 år gamle lederen, som har vært et offer for maktkampen etter å ha ledet landet til mange. kriser (innvandrere,). Fall i fatpris, Govit-19).

Hvis det blir bekreftet, vil dette absolutte flertallet legge til rette for forhandlinger om å danne en koalisjonsregjering, selv om den lover å bli lang og delikat.

MDG slår fast at oljeleting i landet, den største eksportøren av hydrokarboner i Vest-Europa, må avsluttes umiddelbart, og Jonas Kahr Store avviser denne siste advarselen.

Sistnevnte talsmenn – i likhet med sine konservative motstandere – må bevege seg jevnt og gradvis ut av oljeøkonomien.

Tornete trekkraft i sikte

FN «Red alert for humanity» lansert av klimaeksperter (IPCC) i begynnelsen av august plasserte spørsmålet om global oppvarming i sentrum av valgkampen og tvang staten til å tenke på skjebnen til handlingene til oljeselskapene som gjorde ham super -rik. .

Rapporten fikk også venstreorienterte, og i mindre grad høyreorienterte til å ønske å få slutt på oljekrisen.

Oljesektoren står for 14 % av Norges BNP, 40 % av eksporten og 160 000 direkte arbeidsplasser.

Svart gull gjorde det mulig for kongeriket med 5,4 millioner mennesker å samle verdens største suverene formuesfond med nesten 12 000 milliarder kroner av eiendeler (1 166 milliarder euro).

Jones Stoltenberg, utdannet ved Science Bo Paris og statsråd mellom 2005 og 2013, sa at Jonas Kahr Store nå burde engasjere seg i vanskelige forhandlinger med Sentralpartiet og sosialistene, som først og fremst er opptatt av landsbygdas interesser. På venstresiden de som er mer opptatt av miljøspørsmål.

Disse allierte, som en gang regjerte sammen under Jens Stoltenberg, har ofte motstridende posisjoner, spesielt i jaget etter å komme ut av oljealderen, og har sagt at sentristene i Driveway Slogsvolt Vedam ikke ønsker å sitte med Venstre under kampanjen. Sosialist fra Audon Lisboa.

Med AFP