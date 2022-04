Venter du på at Jumbo, Colruyts nye konkurrent, skal ankomme Wallonia? Dårlige nyheter, «Det er helt annerledes …»

Vi har snakket om ankomsten av supermarkedskjeden Jumbo til Wallonia i flere måneder nå. Snakk om det er administrerende direktør for merkevaren, som er ment å bli den nye konkurrenten til Colruyt.

I juli i fjor kunngjorde den nederlandske supermarkedskjeden Jumbo at den ønsket å ha «omtrent to dusin butikker» i Belgia innen utgangen av året. Merket ønsket å nesten doble antallet av sine merker i landet.







Jumbos ambisjon om å øke antall butikker i Belgia har vært kjent en stund. Siden de kom inn på det belgiske markedet i slutten av 2019, har elleve butikker allerede åpnet der, fordelt på fire flamske provinser. I løpet av andre halvdel av fjoråret planla Jumbo å legge til ni, for å øke til tjue.

Den opprinnelige intensjonen var å utvide til rundt 100 belgiske butikker innen fem år. Jumbo understreker at denne ambisjonen består. Supermarkedskjeden hevdet til og med at resultatene i landet også er «over forventningene».

I Vallonia?

Men Jumbo, som er Colruyts nye konkurrent i Belgia, lander han endelig i Vallonia? Ikke nå, kunngjør den administrerende direktør Frits van Erd.

For det første, på grunn av vanskelige lokale prosedyrer, er målet på 100 butikker for øyeblikket utenfor rekkevidde ettersom bare 18 supermarkeder har åpnet i Belgia. «Bare når våre flamske butikker lykkes, vil det være fornuftig for oss å utvide til resten av Belgia,» sa Frits van Erdt til Tijd.

Konsernsjefen snakker om en «beta-fase»: «Hvis vi åpner en butikk i Nederland, kan vi forvente alt: omsetning, kostnader, vekst. Det er veldig annerledes i Belgia. Vi har ennå ikke klart å lese oppførselen til belgiere. Så vi er i beta.»

Frits van Erd legger imidlertid til at 100 butikker fortsatt er et mål for Jumbo. «Hvis du vil bygge en kjede, ikke gjør det med 18 butikker. I dette tilfellet er 100 virkelig minimumsantallet.» Så det vil være nødvendig å væpne deg med litt tålmodighet før du ser merkevaren lande i nærheten av deg.