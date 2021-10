Venus kunne ikke ønske havet velkommen, jorden slapp smalt unna

Ifølge en studie av forskere som brukte en sofistikert klimamodell, kunne Venus ikke romme havene, og funnene svekker hypotesen ytterligere om at Jorden kan ha hatt et “tvilling” planetliv.

“Vi undervurderer vanskeligheten som kreves for havets utseende på planeter som Jorden eller Venus eller eksoplaneter,” forklarer Martin Durbet, astronom og klimaekspert ved Universitetet i Genèves astronomiske laboratorium.

I dag har Mars for eksempel gitt tilflukt til store vannmasser takket være forskning og observasjoner. Men overflaten av viruset er skjult av tette skyer av svovelsyredråper, ofte et mysterium. Det enorme trykket som rådet der – 90 ganger høyere enn på jorden – og den helvetes temperatur over 470 grader Celsius overvant raskt motstanden til de sjeldne studiene som landet der.

Milepælstudien fra 2016 reiste imidlertid spørsmålet om Venus kunne overleve, forutsatt at skydekket ville ha bevart imaginært vann i lang tid.

Studien, publisert i Nature denne uken, ble signert av Martin Durbet, et team av forskere fra universitetet hans og de astronomiske laboratoriene i Bordeaux og Latmos, som spesialiserer seg på atmosfæren, stiller spørsmål ved situasjonen.

Drivhuseffekt

“Før vi spør hvordan et hav på Venus overflate er stabilt, må vi spørre hvordan det dannet seg,” sier forskeren.

Så vi må studere hvordan for noen milliarder år siden, fra en veldig ung, veldig varm planet, alt vannet der gikk til en planet som var “i atmosfæren i form av damp”. Kjøling kan ha skapt damp fra havet.

Tatt i betraktning skydannelse og atmosfærisk sirkulasjon, sa Mr. Turpets team brukte en sofistikert klimamodell. Resultatene er endelige.

Solen varmer opp dampen i Venus ‘atmosfære ved svært høye temperaturer og danner skyer. Ved å beskytte solsiden av planeten, kan skyer få dampen til å kondensere og dermed la atmosfæren avkjøle seg til det punktet hvor hav dannes.

I dårlig vær har luftmasser oppvarmet av solen flyttet til nattsiden av planeten, på “dag” -siden. Der dannet de skyer i store høyder, og skapte en drivhuseffekt som forhindret nedkjøling av Venus ‘atmosfære.

Isolering

Men hvorfor rømte en planet av samme størrelse denne skjebnen? “Da solen var ung, for fire milliarder år siden, var den 25 til 30% mindre lysende enn den er i dag,” sa han. Turpet forklarer.

Varmen som oversvømmet planeten vår var da nok til å skape dampkondensasjon og hav. Venus var så nær solen, omtrent dobbelt så stor på den tiden, at den var for stor til å tillate en slik hendelse.

Som Martin Durbet forklarer, tilbyr denne studien en “liten overraskelse”: i dag, med høyere høyder, “hvis vi fordamper jordens hav, ville denne tilstanden vært stabil.” Med andre ord, vi bader i damphav der ingen kondens er mulig. For noen milliarder år siden var solen litt varmere, noe som forhindret utseendet og livet til havene.

Klimamodellen som er utviklet slik vil bli brukt til å studere eksoplaneter som tilhører andre solsystemer. I mellomtiden kompliserer det for Venus synet på livets opprinnelse. En studie observert i fjor rapporterte at det ble funnet en gass assosiert med organismer i skyene. Hun forestilte seg at fordampningen av havene på planeten ville migrere en form for liv inn i disse skyene.

Flere studier har tilbakevist disse observasjonene, og en annen, i juni i fjor, slo fast at det var umulig fordi det ikke var nok vann til å støtte noe liv i disse skyene.