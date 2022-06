Veps bor overalt: hageskur, gulv, vegger, rom … men hvordan bli kvitt dem?

Ved disse høye temperaturene liker vi å spise ute. Og noen ganger kommer uønskede gjester som veps til bordet vårt. De siste ukene har inngrep for å overvinne vepsebol økt. Disse skadedyrene lever overalt, i hvert hjørne, selv i hjemmet. Så du må være forsiktig og årvåken.

Her, i Hammoir, slo vepsene seg ned under Jeffreys terrasse. For to dager siden sto den unge mannen og stekte kjøtt i hagen. Men den røyken skulle ikke ha gledet vepsene, den rørte på seg og stakk ham. Konklusjon: Jeffrey ble knivstukket flere ganger i bakhodet. «Store smerter, irritabilitet, hodepine, kvalme … alt er 2 dager. Det begynner bare å avta.»Han forklarer.

Hvordan fjerne vepsebol? Å tette hullet selv med silikon vil ikke fungere. «De vil alltid finne en måte. Du vil blokkere den ene siden. De vil komme ut på den andre siden. Disse små beistene er så smarte.»Ødelegger av vepsebol sier David Lecross.

Noen spray av et nerveprodukt bør fjerne dem i løpet av noen dager. «Jeg injiserer faktisk så nært reiret som mulig, her skal jeg råde mannen, fordi han har en hund, å sprøyte pulveret der det falt gjennom hageslangen hans så det sprer seg. Ikke noe problem med andre skadedyr som er ikke skadelige.«, Han legger til.

Hvert år startet intervensjonene i midten av mai. Men de siste dagene har det økt raskt.Jeg gjorde dette på en søndag på størrelse med en stor vannmelon. For sesongen er dette flott! Jeg tror vi så reir av denne størrelsen for to år siden, i midten av juli«, går han videre.

Her er reiret i veggen på kjellernivå. Hagebod, loft, ventilasjonsgrill … de kan monteres overalt! «Jeg gikk til en mann som klippet plenen sin, og han ble angrepet fordi det var et vepsebol på bakken.Daniel Lecross forklarer.

Så vepsestikk er farlig. Du må være på vakt og sjekke hvert hjørne at vepsene ikke oppholder seg et sted. Brannmenn overlater i økende grad denne typen inngrep til private aktører. Intervensjonskostnad: rundt femti euro.