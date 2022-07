Verden i Eugene: Fred Kerley 100m krone, trippel for USA!

Han lovet og det gjorde han! Etter et veldig tett løp tok fjorsommerens sølvmedaljevinner i Tokyo, Fred Kerley, verdenstittelen på 100 meter, denne lørdagskvelden i Eugene, hvor han klokket til 9,86 (-0,1 m/s), og slo landsmannen Marvin Bracey ( 9,88) og Trayvon Bromell (9.88) Et drømme-hattrick (sammen med Lewis, Burrell og Mitchell etter 1991) i Hayward Fields legendariske «clean sweep» siden 1991, første gang Worlds har blitt arrangert i landet!

De «Amerika! Amerika!» Den 27 år gamle vinneren gikk raskt ned fra tribunen til banen hvor han hadde startet sin ærerunde før han pakket seg inn i et stjernespekket banner. Tittelforsvarer Christian Coleman gikk ut av banen gjennom bakdøren etter å ha blitt nummer seks på 10,01 minutter. «Jeg er glad for andre»Coleman svarte. «Jeg vet hvor mye arbeid det er for disse medaljene. For min del vil jeg bruke tapet mitt til å komme sterkere tilbake.» Den italienske olympiske mesteren Marcel Jacobs trakk seg fra semifinalen sin med en lårskade.

Med fire av sesongens fem beste tider på 100m, ble Fred Kerley den første løperen i historien til å vinne medaljer på både 100m og 400m. Inntil en skade tilsier ham, bør han bevege seg mot den kortere distansen ifølge de olympiske leker. En forbløffende reversering, han ble til slutt kronet med seier, og ville ikke være det! «Det er ikke tiden som er viktigst på lørdag, men stedet. Gullmedaljen er mer enn noe annet, og jeg er glad for å ha presset meg selv.»Kommentarer av Fred Kerley. «Dessuten, en amerikansk tur hjemme, det er et flott øyeblikk å huske. Arbeidet er gjort, nå må jeg fokusere på 200m og stafetten.»