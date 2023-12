VERDEN (W) | Danmark slo Norge-posisjonen!

Norge tok seg igjen til VM-sluttspillet. Etter en frenetisk intens kamp beseiret Nora Morgs mannskap danskene etter ekstraomganger. Oppsummering av møtet på høyeste nivå.

For en kamp mellom Danmark Og dette Norge ! Vi forventet spenning og tett kamp, ​​og vi ble godt levert! Fra start satte danskene rytmen på begge sider av banen og tok raskt en 4-målsledelse (5-1, 7′). Althea Reinhart En no-go og la lagkameratene hans gå tilbake til garderoben med en 5-lengdes ledelse (14-9).

Tilbake i feltet slo nordmennene hestene sine fri. revet med Henny Riestadt Spesielt begynte de forsvarende mesterne å spille sin sterke side, det raske spillet. i bur, Silje Solberg Norge kom tilbake litt etter litt, og stoppet, helt til de utlignet to minutter fra slutten av ordinær tid (22-22, 58′). Så en annen Solberg (Channah), overført til laget sitt og gir Norge fordelen for første gang på beste tid (23-22, 59′). Lettelsen var utallig Jørgensen Han utlignet fra 7 meter like før summeren for å sende begge lag på overtid.

Etter de første 5 minuttene av ekstraomgangen er det fortsatt uavgjort mellom danskene og nordmennene (25-25). I andre overtallsperiode var det tett Nullstille, 15 mål i kveld, som korsfester Danmark og etterlater hele Herning-rommet kaldt med et siste skudd fra andre steder. Norge vinner 29-28 og blir med i finalen.

Nordmennene skal prøve å beholde kronen og vinne en femte verdenstittel søndag. Den vil møte en Sverige Eller Frankrike.

Hugo Gerritin