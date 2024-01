Verden (W) | Norge gikk videre til semifinalen etter å ha beseiret Nederland

I Trondheim, i den andre kvartfinalen etter Bleues, slo Norge Nederland (23-30). I likhet med franskmennene dominerte nordmennene, men måtte vente til andre omgang for å virkelig dekke.

Nederlaget mot Frankrike var tilsynelatende fordøyd. Norge vant med stil mot Nederland (23-30) i kveld og booker seg dermed billett til de fire siste i verdenscupen.

Nordmennene skremte seg selv litt på slutten av første omgang. Mens de hadde kampen i hånden (7-12, 27.), var Nora Morgs lag foran 5-0 ved pause for å la Dion Houschier og nederlenderne komme tilbake i kampen (12-12, 32.).

Heldigvis klarte de å trekke seg tilbake og unngå en spent avslutning på kampen. De kunne starte det siste kvarteret komfortabelt med et 6-0-løp (15-22, 45.). Norge sikrer plassen i de fire siste på baksiden av en upåklagelig Skogrand på vingen (9/9). I likhet med Frankrike kan de også takke sine keepere for å ha gjort nederlenderne hatefulle (Lunde og Solberg 18 redder 45%)! I likhet med Frankrike vil Norge i morgen flytte baseleiren til Danmark, hvor turneringen avsluttes. I likhet med Frankrike venter den på å kjenne motstanderen for morgendagens resultater: Danmark eller Montenegro.

Tristan Pollock