Innen 2024 vil bare 7% av butikkjøpene i Storbritannia være kontant, opp fra 27% i 2019, ifølge en ny rapport fra FIS ‘World Bay.

I landet plaget av Govt-19-epidemien falt bruken av kontanter til kjøp i butikk til 13% av totale kjøp i fjor.

Pete Vickes, daglig leder for FISs World Pay EMEA, sier: “Denne undersøkelsen viser tempoet og omfanget av endring i forbrukeradferd over 12 måneder.”

“Nedgangen i pengebruken i Storbritannia har akselerert, og mens det åpner for nye muligheter for bedrifter for å forbedre ytelse og forbedring, må vi huske på at viktige segmenter i økonomien fortsetter å stole på penger som veldedige donasjoner .

Han legger til: “Fintechs og regulatorer må samarbeide for å skape nye strukturer som tillater denne endringen og bruke teknologi for å øke finansieringen, spesielt for mindre samfunn.”

Rapportere Mange europeiske land, inkludert Danmark, Norge og Sverige, spår at det innen 2024 nesten ikke vil være penger.

Utviklingen av kontantløse betalingssystemer vil hovedsakelig være delt mellom kort og mobilbetalinger, hvor det siste forventes å utgjøre en tredjedel av Bose-markedet innen 2024.