«Verdens beste keeper», «Royal Mbabane», «Messi uverdig for ham»: Pressen roser Cordois og Mbabane, men takler Messi

Sjokket fra Champions League-utslagsfasen mellom PSG og Real Madrid ville gitt et veldig ulikt møte. På den ene siden scoret han 21 ganger mellom PSG, på den andre siden var Real Madrid veldig defensiv og møtte aldri.

Ancelottis defensive plan fungerte nesten, men da den stoppet, talte den rekorden satt av Kylian Mbabane. På begge sider av Pyreneene er pressen enstemmig: PSG har stort sett dominert Real Madrid og utvilsomt fortjent deres suksess: “PSG knuste Real-laget og fortjente seieren deres”Utgitt av den spanske avisen As. “En seier på tråden, men veldig verdig”Le Parisien skrev.

Men en spiller skilte seg ut, spesielt for fransk og spansk presse: “Royal Embape!”Med tittelen Le Parisien begynte det med en sanglinje som beskrev parisisk opptreden: “Sterk og til syvende og sist den beste. All innsatsen hans ble belønnet. Av hvem? Ingen grunn til å gjette, hver dag, som regel, ble historien skrevet, og flyttet grensene for det troverdige, det vakre, det mulige, livet og fotballen . Vant, det eneste varemerket.

“Ja, han er tilbake igjen”, For sin del med tittelen L’Équipe, “Kylian Mbabane har igjen dukket opp, i de siste sekundene, og gitt Paris seieren.”

Den spanske pressen berømmet også det franske internasjonale samfunnet: Mbappe gjorde rettferdighet til PSG med et stort trekk i verdensklasse i det 93. minutt.Sportsrapport.

“Hvor bra er denne embapen!“, Som Margas overskrift i denne onsdagens utgave før den legges til”Real Madrid falt logisk og bøddelen hans het Kylian, som ble heiet på av Madrid-fansen da lagsammensetningene ble annonsert. Mbappé viste tenner fra første minutt og ble til slutt belønnet med et verdig mål etter et genialt trekk. Sunn fornuft er at Mbappé spilte med Merengues “. Den berømte spanske avisen avsluttet med denne korte setningen: “Mbabane styrte på Parc des Princes og gjorde Leo Messi til nummer én i verdensfotballen.”

For hvis pressen er enstemmig i sin utmerkede kollektive prestasjon av pariserne og spesielt av Mbabane, skiller den personlige prestasjonen til Lionel Messi seg ut. “Tirsdag avslørte Lionel Messi sin ukvalifiserte kamp. Dommen hans ble opphevet av Cortois som et tegn på kvelden hans nederlag“, kunngjorde L’Équipe. Den samme historien på siden av pariserne som mener at Argentina ikke er på nivå med laget sitt:”Syv ganger snublet Ballon d’Or over Courtois etter å ha gjort en feil på Mbappé og bekreftet hans dårlige prestasjon. Messi bommet på alt, ikke bare skuddet fra elleve meter. Han fortsatte å ha problemer med å posisjonere seg, med å finne overgangsvinklene, som om han ikke var seg selv. Angst og tristhet.”

Bare Cho Food, med sin alltid humoristiske tone, så det positive i Pulkas forestilling: “Mot Real Madrid bommet Lionel Messi på en straffe, men laget sitt beste eksemplar under Parisian Tunic. Om kveldens redningsmann heter Kylian Mbabane, er det ingen tvil om at Messis fremtid er langt fra grå i Paris. Heller.”

“Cordois, beste spiller på laget sitt”

Den spanske pressen kom også tilbake til Real Madrids mest skuffende prestasjon: “Real Madrid så ut til å være et lite lag i tredje lag. Madrid-fansen var skuffet da tonarummaen forble inaktiv gjennom hele kampen. De har vært et inkompetent og feigt team. Midtbanespilleren druknet …Det sa Gadena til SER etter møtet med journalist Jordi Mardi.

For våre iberiske lagkamerater er Thibaut Courtois den eneste spilleren som har spilt på sitt nivå: “Cordois var Real Madrids toppscorer gjennom tidene på Parc des Princes. Den belgiske keeperen var på veggen i 93 minutter og støttet laget sitt med flere kjemperedninger, inkludert en straffe han reddet foran Messi.“Når det er mange i samme retning, forklarte Marca:”Uansett hva som skjer, kan Madrid takke Courtois og Milito. Cordois er den eneste fremstående Madrid-spilleren og Reals mest avgjørende spiller, noe som sier mye om lagets prestasjoner..”

«De siste årene har han konkurrert med Oblock og Der Stegen, men nå er det ingen tvil: Dagens beste keeper er Courtois.“Ifølge Sport-avisen, som mener belgieren har gjort ytterligere fremgang de siste månedene.”C கோrdoba viste utmerket spill. Igjen, hvis Real Madrid fortsatt er i kontakt, er det takket være ham, hvis Real Madrid ikke ble knust av scoringen i Paris, er det takket være ham også.«For sin del regjerte Marga.

Til slutt, som du kan forestille deg “Publikum på Santiago Bernabeu Stadium vil kreve det beste Real Madrid i den andre etappen.“Til tross for lagets dårlige prestasjoner, fikk Real endelig overtaket på ham:”PSG scoret et mål i tilleggstid, men med følelsen av at kvalifiseringen ennå ikke var i lommen.”