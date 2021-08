Verdens første autonome og elektriske lasteskip seiler i slutten av 2021

Noen Birkeland, det første lasteskipet, trenger ikke mannskap eller skade Utslipp, Er klar til å reise. Det norske selskapet Yara International ASA (OTCMKTS: YARIY), pioner i dette prosjektet, planlegger sin første reise innen utgangen av 2021.

Jomfru reise

Selv om dette ikke er det første Autonomi Shipping i verden, det var det første elektriske skipet som var i stand til å frakte et stort antall containere.

Den første ikke-gruppereisen vil bli overvåket fra bakken mellom tre datakontrollsentre-veldig nært-mellom havnene i Breivik og Herya.

Yara Birkland er 80 meter lang og har en 15 meter bjelke. John Sletton, fabrikksjef ved fabrikken i Yarra i Porscrone, Norge, sa at maksimal hastighet fra 7-megawatt-batteriet var tusen ganger mer effektiv enn for en elbil. CNN.

Skipet kan frakte mellom 103 og 120 containere, og når det først ble lansert på markedet, tar det sikte på å redusere nitrogen- og karbondioksidutslipp – de viktigste synderne i å øke drivhuseffekten på planeten.

I følge Yara International overfører Yara Birkeland rundt 40 000 lastebiler i året.

En ny modell

Pionerskipet utgjør en stor utfordring Skip Industrien og dens kamp for planeten for å redusere klimagassutslipp. For tiden skyldes 3% av verdens skadelige utslipp maritim handel.

På samme måte håper det teknologifremkallende selskapet å bringe skipets lasting og lossing mer autonomt – samt dokking og fortøyning – Yara International ønsker å automatisere hver prosess.

Til tross for disse fremskrittene og innovasjonene – som vil føre til en visjon om fremtiden for elektrisitet i global maritim handel – vil noen eksperter være forsiktige med det.

Rudy Negenborn, professor i maritim og transportteknologi ved Delft University of Technology, sa til CNN: «Noen ganger begynner disse skipene å kommunisere med hverandre slik at de kan utveksle. Informasjon Og lage motstridende stier.

“Noen opererer på Birkeland -norskekysten, men hvis det går lenger, må det møte andre regionale områder med forskjellige regler og forskrifter for å møte”, sier N ஜ genborn. “Hvem er ansvarlig hvis noe går galt?”