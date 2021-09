Verdens første energipositive hotell utenfor nettet

Fantastisk isbreutsikt er en del av Swart Hotel som bygges i Norge like over polarsirkelen. Swart er anslått til å være verdens første energipositive feriedestinasjon uten nett, bygget etter de høyeste energieffektivitetsstandardene på den nordlige halvkule-standarden.

Swart ligger ved foten av Sverdicen -breen som går gjennom Mli kommune i Nord -Norge, og er ideologisk konseptualisert på fire hovedpilarer: miljø, natur, bærekraft og teknologisk innovasjon. Hotelldesignet til Snehetta’s Hotel, et ledende norsk arkitektstudio for Arctic Adventures in Norway, et datterselskap av MIRIS Eiendom, er basert på lokale kystarkitektoniske tradisjoner og landskap.

“I et så dyrebart miljø har bygningen noen klare forpliktelser for å beskytte naturens skjønnhet og flora og fauna.

Å lage et energisk positivt og lite innflytelsesrikt hotell er en vesentlig faktor for å skape et bærekraftig turistmål som respekterer de unike egenskapene til tomten-sjeldne plantearter, rent vann og blå snø på Swartzenbreen, forklarte Thorsen.

Med rundt 100 rom forventes hotellet å spare 85 prosent av sitt årlige energiforbruk og høste solenergi for å dekke både hotelldriften og energien som trengs for å bygge bygningen. Målet er å ha hotellet fullt i drift innen fem år etter åpningen. Dette betyr at hotellet og dets tilstøtende tjenester, inkludert standard drivhusgård, vil kunne produsere forsyninger til hotellets restauranter, samt være fullt selvforsynt med ferge og erfaring, strøm, vann og avfallshåndtering.

Dette sirkulære hotellet strekker seg fra strandlinjen til foten av Almiffezellet og det klare vannet i Hollandsford Ford. I følge arkitektene gir den sirkulære formen Fjords panoramautsikt og opplevelse av å bo nær naturen. Den sirkulære formen øker bygningens evne til å samle solenergi fra taket, som kan være skrånende og vinklet.

Swarts design er inspirert av lokal folkearkitektur i form av ‘fiskegel’, en A-formet trekonstruksjon for tørking av fisk, og en tradisjonell type sesonghus som brukes av fiskere for å støtte post-hotellet ‘Robue’ struktur, som er en få meter under overflaten av fjorden værbestandig tre Bygget. Arkitekter sa at stolpene gir bygningen sitt uttrykksfulle utseende og sikrer at kroppens spor reduseres i sin naturlige tilstand.

For å redusere miljøpåvirkningen ytterligere har bruken av betong, stål og aluminium blitt bevisst redusert til fordel for lokalt tilgjengelig stein, tre og glass.

Bilder: © Snehotta