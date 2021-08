Verdens første utslippsfrie autonome lasteskip er fullt elektrisk

For selskaper som beklager at de ikke kan gjøre mye for å bli “grønne” ettersom det er hele industrien som produserer karbonutslipp, er Norgesbaserte Yara International et perfekt eksempel. Yara, et kjemisk selskap som lager gjødsel, lastebiler til sluttproduktet sitt over hele landet. Du bytter nå til et elektrisk lasteskip som er mindre forurensende og reiser autonomt til reisemålet ditt, Rapporterte CNN.

Ifølge estimater fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling representerer transport 27 prosent av de globale karbonutslippene. Drevet av fossilt brensel, bidrar veitransport med 80 prosent av disse utslippene, og derfor presser land aggressivt på for elektrifisering av kjøretøyer. Selv om det er gjort betydelige fremskritt for personbiler og flyreiser, henger vanntransporten fortsatt etter. Yaras nye fraktebåt kan lede an.

Selskapet hadde planlagt bytte til et elektrisk lasteskip i 2017. Registrert hos Kongsberg, et selskap som tilbyr høyteknologiske systemer og løsninger i maritimt rom for å levere den elektriske båten. Bare et år tidligere hadde den norske regjeringen åpnet autonom båttest innenfor sine maritime grenser og Yara planla også å gjøre lasteskipet autonomt.

Prosjektet som var planlagt for drift i 2020, møtte forsinkelser på grunn av sin unike natur og også på grunn av pandemien. Men selskapet sa til CNN at det forventer at skipet vil “seile” senere i år.

Drevet av et 7 MWh batteri, forventes skipet kalt Yara Birkeland å reise med en maksimal hastighet på 13 knop og bære 103 containere i standardstørrelse. Den vil bli lastet ved kaien, før den flyttes til beholderposisjonen og deretter sette kursen til destinasjonen. Brevik, på den sørlige kysten av Norge. Uten mannskap om bord vil hele turen bli overvåket gjennom tre datakontrollsentre på bakken, rapporterte CNN.

Containerlasting er opprinnelig planlagt utført av mennesker, men selskapet ønsker å gjøre hele operasjonen ubemannet og vil jobbe med å bygge autonome kraner og containertransportkjøretøy neste. Dette er også første gang at et autonomt lasteskip setter foten i norske farvann.

Den estimerte batterikapasiteten til Yara Birkeland bør sette den på listen over topp fem elektriske båter etter batterikapasitet. Men enda viktigere, gitt at størstedelen av elektrisitetsproduksjonen i Norge er vannkraft, vil det definitivt bidra til å redusere karbonutslipp fra Yaras virksomhet. Selskapet anslår at denne endringen vil ta 40 000 lastebilturer hvert år og redusere karbon- og lystgassutslipp sammen med støy og støv som lastebilene genererer.