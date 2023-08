Verdens nr. 1 offshore vindselskap leverer skuffende resultater og fører til og med et netto tap, men ledelsen forblir selvsikker – Business AM

 av Olivier Dalain

Denne torsdagen offentliggjorde Ørsted sine tall for andre kvartal. De er under forventningene. Men lederne forblir selvsikre.

Hvorfor er dette viktig? I flere måneder har den europeiske vindkraftsektoren gitt uttrykk for ubehag. Alle spillere er ikke like ille som hverandre, selvfølgelig, det mest bekymringsfulle tilfellet er utvilsomt Siemens Gamesa, som vi regelmessig forteller deg om tilbakeslagene. Hvis vindturbinprodusenter bekymret seg fremfor alt, ser det nå ut til at den ledende europeiske (og globale) utvikleren av offshorefarmer heller ikke er i den beste formen.

i Nyheter : Ørsteds resultater for andre kvartal. Denne torsdagen avduket Ørsted den økonomiske resultaters for månedene april, mai og juni 2023.

Den danske gruppen presenterer en fil EBITDA er under forventningene. og netto tap. de detaljene : Hva er tallene for den største utvikleren av vindparker i verden? Ørsteds EBITDA for andre kvartal var 3,32 milliarder.

