Verdens raskeste klatrer, truet på lerretet, forsvarer seg etter Sherpas død: «Vi gjorde vårt beste»

Sammen med sin nepalske guide Tenjin Sherpa besteg nordmannen disse 14 toppene på tre måneder og én dag (92 dager), og avsatte verdensrekorden som ble holdt av nepalsk-britiske Nirmal Purja 27. juli.

Men den prestasjonen har først nå blitt tilsmusset av kontrovers. Droneopptak delt av andre klatrere viser at han og teamet hans passerer den synlig skadde kroppen til et annet team Sherpa, Mohammed Hassan, som døde kort tid etter å ha besteget verdens nest høyeste topp for å slå rekorden.

De befant seg ved flaskehalsen til K2 på den tiden, på en smal og svært farlig gangsti, oversett av sera fra et snøfelt 400 meter under toppen.

Ifølge Kharar Haidari, sekretær for klatreklubben, nådde rundt 100 klatrere toppen av K2 den dagen.

Pakistanske turistmyndigheter i Gilgit-Baltistan, som utsteder klatretillatelser, kunngjorde fredag ​​at de hadde satt i gang en etterforskning av dødsfallet.

«Ingen vil huske din sportslige suksess, bare din umenneskelighet,» skrev en bruker på Instagram.

«Sherpablod er på hendene dine,» la en annen til.

Christine Harila ble kritisert for å feire klatringen sin etter å ha returnert til baseleiren ved foten av fjellet.

Sent torsdag gikk den 37 år gamle atleten til Instagram for å si at han hadde «gjort alt for ham (Mohammed Hasan)» og fordømte «drapstruslene» han hadde mottatt siden ulykken.

Hun bekreftet at to andre, inkludert kameramannen Gabriel og «en venn av Hassan», brukte «halvannen time» på å prøve å hente ham etter fallet. Det var ikke spesifisert hvor Sherpa-gruppen var, men flere klatrere var «bak dem», sa nordmannen.

Klatreren fortsatte sin vei etter et skredvarsel sendt av mannskapet hans.

Gabriel bodde hos Hassan, som delte oksygen og varmt vann med ham.

Etter ytterligere en time bestemte kameramannen seg for å gå fordi han trengte «mer oksygen for sin egen sikkerhet».

Da de kom ned fant de Mohammad Hassan (27) død.

Men teamet hans på fire «kunne ikke trygt senke kroppen» fordi minst seks personer ville ha vært nødvendig for å gjøre det, sa nordmannen og la merke til at Sherpa n ikke var riktig utstyrt.

Hans død var «virkelig trist (…) og jeg er veldig trist på vegne av familien», gjentok hun, men «vi gjorde så godt vi kunne, spesielt Gabriel».

Flere brukere har kommet til Harilas forsvar, og merket seg farene forbundet med en slik eskalering. En internettbruker fordømte ulik behandling mellom vestlige fjellklatrere og sherpaer, mens andre lurte på hvorfor sherpaen ikke var riktig utstyrt: «Livet er billig for lokalbefolkningen».