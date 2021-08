Verdens største formuefond ønsker at oljeselskaper skal kutte flere utslipp

Et regjeringspanel sa at verdens største suverene formuefond, Norges globale statlige pensjonsfond på 1,4 billioner dollar, bør spørre selskapene det investerer i når det gjelder å nå sine 2050-utslippsmål.

Og “Oljepris” rapporterte at fondet sa at oljeselskapene i porteføljen må redusere utslippene ytterligere.

Norge er et av Europas rikeste land takket være flere tiår med oljeinntekter samlet i verdens største suverene formuefond med eiendeler og beholdninger på 1,4% av alle verdens børsnoterte selskaper, inkludert aksjer i oljemotorene Exxon, Chevron og Shell. og BP.

Denne uken anbefalte en rapport fra en ekspertgruppe oppnevnt av Norges finansdepartement at arbeidet med klimarisiko skal begrunnes i fondets mandat, der Norges Banks ansvarlige investeringer er basert på et overordnet langsiktig mål om nullutslipp fra selskaper i som fondet har investert, i tråd med Parisavtalen.

Karen Smith Inacho, fondets administrerende direktør, sa at oljeselskapene i fondets portefølje “absolutt” ikke gjorde nok for å kutte utslipp.

“Dette er selskaper som vi overvåker veldig nøye når det gjelder klima og utslipp,” la hun til.

Fondet varslet oljesektoren allerede i november 2017 da det sa at det anbefalte å fjerne olje- og gassaksjer – omtrent 35 milliarder dollar på den tiden – fra fondets referanseindeks for å redusere formue og norsk økonomi. Sårbar for en permanent nedgang i olje- og gasspriser.

To år senere ble fondets forslag om å dumpe oljelager redusert til andeler i rent lete- og produksjonsselskaper på totalt under 6 milliarder dollar.

Etter hvert som interessen for netto nullutslipp vokser, bruker fondet nå sine aksjer for å kreve at selskaper setter netto nullmål.