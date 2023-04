«Verdens største innsamlingsfestival» var en kolossal fiasko

For mange kunne ikke listen over foredragsholdere for World Startup Conference (WSC) holdt 24.–26. mars 2023 i Greater Noida, India, vært mer realistisk. Allerede fra arrangementets første dag brøt det ut sammenstøt mellom arrangører og deltakere, noe som førte til at politiet grep inn.

I følge BBC, lovet arrangørene 1500 venturekapitalister, 9000 investorer og 75 000 startups på WSC. Det vi kaller «Verdens største innsamlingsaksjon» viste seg å være en fiasko 24. mars 2023.

2023 World Startup Convention lover å være en banebrytende begivenhet for aspirerende gründere. Nettverk, lære og presentere planen deres for investorer. Drømmen ble raskt til et mareritt. Det være seg deltakere eller arrangører.

Faktisk, veldig raskt, ble Reproc-grunnlegger Perav Jain utålmodig: «Publikum var full av startup-gründere. Jeg tror ikke det er en eneste person som investor. Det startet problemer fra arrangørenes side.

Politiet må gjenopprette ro og orden

Oppstillingen var nok til å få mange investorer til å spytte. Mellom Googles administrerende direktør Elon Musk eller Indias statsminister vil arrangementet bli deltatt av en rekke spesielle gjester. Situasjonen ble imidlertid raskt forverret etter at den indiske SMB-ministeren Nitin Gadkaris intervensjon ble kansellert. Entreprenører vil vite hva som skjer, men arrangørene holder kjeft. Ingen kontakter. Til slutt måtte politiet gripe inn og gjenopprette freden.

Arrangørene fraskriver seg alt ansvar i denne forbindelse. Ifølge dem er det en gruppe opprørere som er motstandere av BJP-regjeringen i India som anstifter kaoset. De forsikrer at konferansen vil gå som planlagt etter inngripen fra politiet. Imidlertid krever mange entreprenører og sponsorer, i motsetning til denne versjonen, refusjon.

Fra indisk politis side pågår det fortsatt etterforskning. Han forventes å rapportere sine funn fra etterforskningen i løpet av de kommende ukene.

Denne fiaskoen minner om en annen fiasko, Brannfestivalen. Siden den gang har ikke organisasjonen vært i stand til å tilby tjenestene som tilbys festivalgjengerne og solgt billettene. Skandalen var gjenstand for en reportasje på Netflix.

