Verdens største pensjonsfond trekker seg ut av Gulfen

Norges statlige formuesfond annonserte torsdag (28. desember) at de har solgt seg ut av eierandeler i 12 Gulf-selskaper. Uakseptabel risiko for menneskerettighetsbrudd » knyttet til deres aktiviteter.

KLP, Norges hovedpensjonsfond og verdens største, kaster ut 12 selskaper fra aksjeporteføljen. Svartelisten inkluderer selskaper fra Gulf-landene som opererer i telekom- og eiendomssektoren. Gulfland er preget av autoritære regjeringssystemer som begrenser ytringsfriheten og politiske rettigheter, inkludert de til kritiske (stemmer) og menneskerettighetsaktivister. Kiran Aziz, Chief Investment Officer, KLP sa.

Det suverene formuesfondet tok også beslutningen om å selge Aramco, det største saudiske oljeselskapet, med den begrunnelse at det var utilstrekkelig for energiomstillingen. Disse fradragene er bare 15 millioner dollar i et fond med 70 milliarder dollar i eiendeler for norsk offentlig sektor. Men denne prosessen er ikke ny, verdens største suverene fond, mer enn De forente arabiske emirater, har allerede ryddet opp i mye av investeringene sine.

Som med selskaper knyttet til atomvåpen, ble valgene tatt av etiske grunner Thales og Dassault, eller kullindustrien, er ikke en del av porteføljen. Men det ironiske er at inntekten som leverer de fleste av disse pensjonsmidlene i stor grad er knyttet til oljeutvinning i Norge. Landet hevder å være verdens grønneste oljeprodusent, og bruker fornybar energi i sine utvinningsmetoder. Et navn som får miljøvernere til å hoppe.

(og med AFP)