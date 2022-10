Verdens største suverene formuesfond krever karbonnøytralitet

Norges suverene formuesfond, det største statlige formuesfondet på planeten, øker sine miljøambisjoner. Kunngjør sin nye klimahandlingsplan for å gjøre investeringer fullt grønne innen 2050

Med utlysningen av dette nye prosjektet svarer fondet på Stortingets vedtak om å sette et mål om karbonnøytralitet innen 2050 for noen måneder siden. Det norske statsfondet, det største statlige fondet på planeten, er enda høyere. 9000 selskaper i 70 land. Den trenger sine 9000 selskaper investert i å oppnå netto null CO2-utslipp.

Styret av etiske regler kan ikke Norges statlige formuesfond investere i selskaper som er ansvarlige for miljøskader eller kull. Utover dette kravet sikrer fondet engasjement med selskaper for å oppnå karbonnøytralitet og bidra til å implementere programmer for å redusere deres direkte og indirekte klimagassutslipp.

Norges statlige formuesfond veier i dag nesten 1200 milliarder euro. Dette tilsvarer 1,3 % av den globale markedsverdien, men ikke å glemme obligasjonsinvesteringer, investeringer i eiendom og unoterte fornybar energiprosjekter.

