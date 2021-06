Verdens tredje største formuefond vokser størrelsesteamet

Abu Dhabi: Abu Dhabi Investment Commission har lagt til en annen senior medarbeider i sitt team for intern dataanalyse og kunstig intelligens, opprettet av Sovereign Fund for å utvikle nye investeringsstrategier.

ATIA-talsmann sa at verdens tredje største formuefond, kjent som ATIA, tidligere hadde ansatt Alexander Davitovich, en senior programvareutvikler som jobbet i Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley og JPMorgan & Chase Co.

Davidovich vil begynne sin nye rolle innen kvantitativ forskning og utvikling denne uken og skape en ny teknologiplattform for ADIA.

Ifølge estimater fra Global SWF og SWF Institute, RM i finansielle eiendeler på en regnfull dag. 700 milliarder (RM3 billioner), med pålegg om å betale regjeringens oljeoverskudd i utenlandske reserver. Økende etterspørsel etter dataforskere Statlige investorer, inkludert Singapores GIC PD og Canada Pension Investment Board, har lovet å finne enorme muligheter for å forbedre virksomhetskompetansen på områder som maskinlæring.

Norges formuefond undersøker i mellomtiden innleie av rettsmedisinske lingvister.

Når det gjelder ADIA, er det som Finance kaller sitt “vitenskapelige laboratorium” en refleksjon av transformasjonen av globale finansmarkeder ved fremkomst av big data og fremskritt innen teknologi.

Det hører under fondets strategi og planleggingsavdeling og har for tiden rundt to dusin ansatte.

Abu Dhabis største suverene fond har utviklet et internt laboratorium bestående av mengder og forskere det siste året, og hovedrollen er å utvikle mekanismer for å fordøye store mengder data, sa en talsmann.

Cornell University-professor Marcos Lopez de Prado, tidligere Danske Bank kapitalforvaltning og Anders Svensen, som jobbet i Donica Retirement, og Stephen Malinak, tidligere sjefdata og analytiker hos Travelview Labs. Hovedmålet med teamet er å implementere nye investeringsmetoder for å finansiere forskning og testing. – Bloomberg