Verdensarvkomiteen er enig i å ikke ta Great Barrier Reef med på listen “i fare” | Great Barrier Reef

Great Barrier Reef vil ikke bli inkludert i en liste over verdensarvsteder “i fare” etter en verdensomspennende lobbyinnsats fra Australia mot den foreslåtte oppføringen.

Verdensarvkomiteen i 21 land ignorerte fredag ​​en vitenskapelig vurdering fra FNs vitenskaps- og kulturorganisasjon Unesco om at revet tydeligvis var i fare fra klimaendringer og derfor skal plasseres på listen.

I stedet vil Unesco bli bedt om å utføre et revemisjon på 2300 km de neste månedene, og Australia må sende inn en fremdriftsrapport til byrået innen februar 2022, før fristen i desember 2022. du hadde bedt om.

Miljøgrupper sa at avgjørelsen var en seier for den kyniske lobbyen, og at Australia, som forvalter av verdens største korallrev, nå var på prøve.

Før fredagens møte hadde den australske regjeringen ført en hard kampanje for å blokkere listen over farer. Mer enn et dusin ambassadører fløy fra Canberra til Cairns, Queensland, for en snorklingstur på revet.

Australias miljøminister Sussan Ley ble sendt til Europa på et RAAF diplomatisk fly for å besøke Budapest, Madrid, Sarajevo, Paris, Oman og Maldivene.

Australia, en stor produsent og eksportør av kull og gass, fikk opprinnelig støtte fra oljerike Saudi-Arabia og Bahrain, begge komitémedlemmer, for å utsette enhver beslutning på farelisten til minst 2023.

Men etter et intervju fra Norge bestemte komiteen i stedet at helsen til revet skulle vurderes på nytt på neste års møte.

Et dokument presentert for komiteen tidligere denne uken viste at andre komitémedlemmer som støttet Australia var Saint Kitts og Nevis, Etiopia, Ungarn, Mali, Nigeria, Saudi-Arabia, Oman, Bosnia-Hercegovina, Russland og Spania.

Ley sa at komiteens tilslutning til Australia ville gi “revforvaltere, havforskere og landforvaltere” muligheten til å vise frem sitt “fremragende arbeid.”

“Vår bekymring var alltid at Unesco hadde søkt etter en øyeblikkelig ‘truet liste’ uten ordentlig konsultasjon, uten besøk på stedet og uten all den nyeste informasjonen, og det er klart at denne prosessen ikke bare har påvirket Australia, men også andre nasjoner”. hun sa.

Medarbeider av Venstre og New South Wales miljøminister Matt Kean, skrev på Twitter: “Politisk lobbyvirksomhet endrer ikke vitenskapen.”

Labour føderale miljø talsperson Terri Butler sa at Australia hadde en “midlertidig utsettelse” og at Morrison regjeringen må “dramatisk forbedre sitt spill” for å beskytte revet.

Unesco-samtalen var første gang at et verdensarvsted ble anbefalt for å bli inkludert på den “truede” listen, hovedsakelig på grunn av effekten av global oppvarming.

Under fredagens møte gjentok UNESCO og dets rådgivere at kriteriene for å plassere revet på den “truede” listen klart var oppfylt.

Dr Fanny Douvere, direktør for Unescos marineprogram, sa komiteen hadde erkjent at revet var i fare fra klimaendringene. “Fakta er fakta og vitenskap er vitenskap. Komiteen støttet vitenskapen, men støttet ikke listen “i fare”, sa han.

Imogen Zethoven, en verdensarvskonsulent som jobber for det australske marine bevaringsselskapet, sa: “Dette er ikke en seier for Morrison-regjeringen. Nå er det press om å rapportere om hvordan de reagerer på klimaendringer og dårlige vannkvalitetsresultater før februar neste år. “

Richard Leck, sjefsjef ved WWF Australia, sa: Australia hadde et mye kortere vindu enn det ba om å forbedre sin klimaendringspolitikk og sitt arbeid for å redusere vannforurensning. “Den australske regjeringen er på prøve,” sa han.

Greenpeace Australia Pacific administrerende direktør David Ritter sa at under verdensarvkonvensjonen “lovet den australske regjeringen verden at den ville gjøre alt mulig for å beskytte revet; i stedet har den gjort alt for å skjule sannheten.”

“Dette er en seier for en av de mest kyniske lobbyarbeidene i nyere tid. Dette er ingen prestasjon, det er en dag med beryktelse for den australske regjeringen, ”sa Ritter.

Greens Healthy Oceans talsmann, senator Peter Whish-Wilson, sa at i stedet for å vise global ledelse, koalisjonen “satte sin energi i å undergrave global handling for å redusere fossile drivstoffutslipp.”

Ley hadde tidligere hevdet at Australia ble «tatt på vakt» og beskyldte Unesco for å la beslutningen bli politisert. Ministeren argumenterte for at byrået burde ha besøkt revet før han ga anbefalingen.

Unesco avviste disse beskyldningene i offentlige uttalelser og i et ansikt-til-ansikt-møte med Ley i Paris og sa at anbefalingen “i fare” burde ha blitt sett på som en global oppfordring til handling for revet.

Miljøgrupper i Australia kom sammen for å støtte den såkalte “i fare”, sammen med en gruppe kjendiser og fremtredende personer, inkludert den britiske skuespillerinnen og aktivisten Joanna Lumley, Aquaman-skuespilleren Jason Momoa og prins Albert av Monaco.