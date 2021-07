Verdensarvkomiteen er enig i ikke å sette Great Barrier Reef på “truet” liste | Great Barrier Reef

De Great Barrier Reef Den vil ikke bli plassert på listen over “truede” verdensarvsteder etter en global kampanjeinnsats fra Australia mot den foreslåtte listen.

Verdensarvkomiteen i 21 land ignorerte fredag ​​den vitenskapelige vurderingen fra FNs vitenskaps- og kulturorganisasjon, UNESCO, Steinen er tydelig truet av klimaendringer Bør plasseres på listen.

I stedet vil UNESCO bli bedt om å utføre et oppdrag over en avstand på 2300 km de neste månedene, og Australia må sende en fremdriftsrapport til byrået innen februar 2022 – som er utenfor fristen i desember 2022.

Miljøgrupper sa at avgjørelsen var en seier for den beryktede kampanjen, og at Australia nå ble testet som verdens største korallrevskonservator.

I forkant av fredagens møte lanserte den australske regjeringen en kraftig kampanje for å blokkere risikolisten. Et titalls ambassadører fløy fra Canberra til Cairns, Queensland Snorkling tur på steinene.

Australias miljøminister Susan Ley er sendt til Europa RAAF Diplomatic Jet Besøk Budapest, Madrid, Sarajevo, Paris, Oman og Maldivene.

Australia – en stor produsent og eksportør av kull og gass – i utgangspunktet Oljerike Saudi-Arabia og Bahrain vant støtteBegge medlemmer av komiteen bør utsette enhver avgjørelse på risikolisten til minst 2023.

Men etter et avbrudd fra Norge, bestemte komiteen at helsen til bergartene ville bli revurdert på neste års møte.

Andre medlemmer av den pro-Australia gruppen inkluderer Saint Kitts og Nevis, Etiopia, Ungarn, Mali, Nigeria, Saudi-Arabia, Oman, Bosnia-Hercegovina, Russland og Spania.

Lay sa at Australias teamstøtte ville gi en mulighet for “revforvaltere, havforskere og landforvaltere” til å vise sitt “fremragende arbeid”.

“Vår bekymring har alltid vært at UNESCO forsøkte en øyeblikkelig” risikoliste “uten riktig konsultasjon, uten besøk på stedet og uten all den nyeste informasjonen, og det er klart at denne prosessen ikke bare er av interesse for Australia, men også for andre land. ,” hun sa.

Matt Keane, en medarbeider av Venstre og statsmiljøminister i NSW; Skrev på Twitter: “Politisk propaganda endrer ikke vitenskapen.”

Labours føderale miljøtalsmann Terry Butler sa at det var en “midlertidig gjenoppretting” for Australia, og at Morrison-regjeringen burde “dramatisk øke sitt spill” for å beskytte steinene.

UNESCOs oppfordring for første gang verdensarvstedet ble anbefalt å bli satt på den “truede” listen, først og fremst på grunn av effekten av klimaoppvarmingen.

Under møtet fredag ​​gjentok UNESCO og dets rådgivere at kriteriene for å plassere bergarter på den “truede” listen var tydelig oppfylt.

Dr. Funny Dover, leder for UNESCOs maritime program, sa at gruppen erkjente at bergarter er utsatt for klimaendringer. “Fakta er fakta og vitenskap er vitenskap. Gruppen støttet vitenskapen, men støttet ikke listen “truet”, sa han.

Imogen Sethovan, en verdensarvsrådgiver som jobber for Australian Maritime Safety Association, sa: “Dette er ikke en seier for Morrison-regjeringen. I februar neste år vil de være under press for å rapportere om hvordan de reagerer på klimaendringer og de verste resultatene på vannkvaliteten. ”

Richard Legg, Australias sjefsjef i WWF, sa: “Australia har langt mindre vinduer enn noensinne for å forbedre sin politikk for klimaendringer og deres innsats for å redusere vannforurensning. “Den australske regjeringen eksperimenterer,” sa han.

David Ritter, administrerende direktør i Greenpeace Australia, sa på verdensarvskonferansen at “den australske regjeringen har lovet verden at den vil gjøre alt den kan for å beskytte steinene – i stedet har den gjort alt den kan for å dekke over sannheten. “

“Dette er et av de mest beryktede kampanjeforsøkene i nyere historie. Dette er ingen prestasjon – det er en skammelig dag for den australske regjeringen,” sa Ritter.

Green Healthy Ocean talsmann, senator Peter Wish-Wilson, sa at koalisjonen “kastet sin makt bak å undergrave global handling for å redusere utslipp av fossilt brensel, i stedet for å vise global ledelse.”

Lay hadde tidligere sagt at Australia var “blind” og anklaget UNESCO for å la beslutningen bli politisert. Ministeren argumenterte for at byrået burde ha gått til fjellet før den kom med anbefalingen.

UNESCO Han nektet påstandene i offentlige uttalelser Og under et møte ansikt til ansikt med Leigh i Paris, foreslo han “i fare” Bør betraktes som en global oppfordring til handling Til fjellet.

Miljøgrupper Forent i Australia Bli med i en gruppe og støtte kallet “i fare” Kjendiser og kjendiser Inkludert britisk skuespiller og aktivist Jonah Lumley, skuespiller Jason Momova og prins Albert av Monaco.