Verdensheltenes arbeid – men hvorfor?

Bli med på heltene for å redde verden! FunimasjonMarkedslederen for Animash, som henvender seg til det globale publikummet, kunngjorde i dag at den bringer den neste spennende kinoversjonen av den populære anime. My Hero Academy For teatre i høst. My Hero Academy: World Heroes MissionFra Doho Co. Ltd. fortsetter de unge heltene sin treningsreise mens de streber etter å redde verden på et spennende, ytterligere tillegg med denne globale event -eieren.

Filmen, som vises på både engelsk, undertekster og dubbet, kommer til mer enn 1500 kinoer i USA og Canada 29. oktober (med billetter for salg 1. oktober); I Storbritannia og Irland (29. oktober); Og i Australia og New Zealand (28. oktober). Filmen blir snart tekstet i Latin -Amerika (på spansk og portugisisk) og i Finland, Sverige, Norge, Danmark og Island i finsk Global Group i Skandinavia med undertekster på engelsk og det tilsvarende språket i hvert land (unntatt Island).

I My Hero Academy: World Heroes Mission, UA High School -elever Isuku Mitoria, Shoto Dotoroki og Katsuki Bagugo står overfor den største krisen My Hero Academy Historien har bare to timer på seg til å redde verden! Under en praksis hos Number One Pro Hero Endeavour Agency, elsket Tegu og hans nye venn Roddy seg landsdekkende for en forbrytelse de ikke begikk. Kan Teku og vennene hans stoppe globale planer om å kvitte seg med det merkelige i Humoris?

Den engelske og japanske rollebesetningen i filmen gir følgende:

Isuku Mitoria – Justin Bryner (engelsk), Taiki Yamashita (japansk)

Katsuki Baguio – Clifford Chapin (engelsk), Nobuhiko Okamoto (japansk)

Shoto Totoroki – David Matranga (engelsk), Yuki Kazi (japansk)

Prøv – Patrick Seeds (engelsk), Tetsu Inada (japansk)

Flex Turn – Robbie Diamond (engelsk), Kasuya Nagai (japansk)

Pino – Christina Wei (engelsk), Mekumi Hayashibara (japansk)

Roddy Soul – Ryan Gold Levy (engelsk), Rio Yoshisawa (japansk)

Filmen er regissert av Kenji Nagasaki. My Hero Academy: World Heroes Mission Ikke estimert ennå, og den omtrentlige driftstiden er 104 minutter.

My Hero Academy: World Heroes Mission Er den tredje My Hero Academy Følger med filmen og åpningsseremonien for den femte sesongen My Hero Academy Serien strømmer for tiden i animasjon. De to foregående My Hero Academy Filmer er My Hero Academy: Heroes Rising (2020) og My Hero Academy: Two Heroes (2018).

“Underholdning ble brakt My Hero Academy For amerikansk publikum har animasjon guidet animasjon gjennom de fem TV -sesongene: tre filmutgivelser, produkter og fremveksten av et utrolig fansamfunn, sier Colin Decker, administrerende direktør i Phoenimation Global Group. “Vi er stolte over å samarbeide med Doho og produksjonsteamet for å levere nok et flott eventyr for Tegucigalpa, Paco og karakterene. My Hero Academy Universet fansen ønsket seg. “

My Hero Academy Unik historiefortelling rundt det globale superheltarrangementet har fanget publikum utover store anime- og japanske underholdningsfans. Serien introduserer mange forskjellige karakterer, hver med sin egen spesielle “quirk” (en spesiell umenneskelig evne som en person kan ha), noe som gir fansen muligheten til å personlig omgås favorittkarakterene sine. My Hero Academy: World Heroes Mission Superhero fungerer som en solist som fortsetter å bringe action og eventyr til et bredt publikum.

