Verdensledere forplikter seg til ambisiøs beskyttelse mot Antarktis – Edexlive

Southern Ocean and Antarctic Coalition (ASOC) ønsket velkommen denne kunngjøringen denne uken om en ny felles strategi for å oppnå utpekingen av tre nye store marine beskyttede områder (MPA) i Antarktis, og tar et ytterligere skritt for å sikre havets største enkeltakt. beskyttelse i historien.

Den felles aprilerklæringen fra 28. april oppfordret alle CCAMLR-medlemmer til å handle så snart som mulig for å bevare biologisk mangfold og unike økosystemer i Sørishavet for nåværende og fremtidige generasjoner. ASOC, en gruppe bevaringsorganisasjoner, ønsket også kunngjøringer fra USA og New Zealand velkommen om å bli med i EU, Australia, Norge, Storbritannia og Uruguay for å være med og sponse to av MPA-forslagene, Weddellhavet og Øst-Antarktis. “Dette er et stort skritt fremover i arbeidet med å sikre meningsfull langsiktig beskyttelse for Antarktis unike og uerstattelige arter. Vi støtter oppfordringen til alle CCAMLR-medlemslandene om å føre forhandlinger i løpet av de neste månedene for at disse MPAene skal bli vedtatt i oktober 2021 Det er på tide for CCAMLR å leve opp til sin forpliktelse til å være en bevaringsfokusert organisasjon, “sa Claire Christian, administrerende direktør i ASOC.

Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) forpliktet seg i 2009 til å utpeke et nettverkssystem for MPA, men har så langt bare utpekt to MPAer på grunn av uenighet mellom traktatpartiene. Gitt økende vitenskapelig bevis på at beskyttede områder er et effektivt politisk svar på globale kriser med tap av biologisk mangfold og klimaendringer, har CCAMLRs passivitet satt Antarktis økosystemer i fare. Andrea Kavanagh, arbeidsdirektør i det sørlige og antarktiske havet for The Pew Charitable Trusts, sa: “Sørhavet er et av de siste store villmarksområdene på planeten. Og i et år der vi feirer 60-årsjubileet for dets ikrafttredelse av Antarktistraktaten I kraft, to år etter undertegnelsen i 1959, fortsetter skjebnen til Sørhavet å påvirke oss alle. “Dens kalde og dype strømmer bærer ikke bare næringsstoffer for å mate mange av verdens fiskerier, men regulerer også varmefordelingen. jorden rundt. Og vannet lagrer karbon på måter vi bare begynner å forstå. ”“ Å beskytte Sørhavet er den typen naturbaserte løsning som trengs for å gjøre marine økosystemer mer motstandsdyktige i kampen mot globale klimaendringer. Vi ønsker nyheten om at USA slutter seg til de andre landene som leder betegnelsesprosessen for to nye MPAer i Sørishavet. “

Chris Johnson WWF Global Lead, Whale and Dolphin Conservation, sa: “Prosjektert oppvarming, forsuring av havet, redusert omfang av sesongbasert havis, og fortsatt tap av havis påvirker naturtyper, populasjoner, motstandsdyktigheten til økosystemer og fiskerier”. habitater for antarktisk krill og krill rovdyr som hvaler, pingviner, sel, fisk og sjøfugl. Hotspots for klimaendringer og overlappende kommersielt krillfiske betyr at Antarktis ikoniske dyreliv er under økende press. “Å beskytte havet vårt er en del av løsningen for å bekjempe klimaendringene, og nettverk av marine beskyttede områder er en avgjørende forsikringspolise for naturen for å redusere presset på dyrelivet i regionen, og gi det tid og rom til å tilpasse seg.”.

CCAMLR ble etablert som en del av Antarktis traktatsystem for å bevare den biologiske mangfoldet i Sørhavet, og er en konsensusbasert organisasjon med 26 medlemmer, inkludert EU og åtte av dets medlemsland. I 2009 bekreftet CCAMLR-medlemmene sin forpliktelse til å etablere et nettverk av MPAer i Sørhavet og utpekte den første høyhavs-MPA på den sørlige sokkelen på Sør-Orknøyene.