Verdensmesterskap for juniorer | Sveits slo Norge for å gå videre til kvartfinalen

(Gøteborg) Sveits scoret fire ubesvarte mål i andre periode for å sikre en 6-2-seier over Norge på lørdag og kvalifisere seg til eliminasjonsfasen av verdensmesterskapet i juniorhockey.

Denne økningen i andre periode gjorde at Sveits overvant et 2-1-underskudd og tok en 5-2-ledelse.

Norge er på sin side sikret på en femteplass i gruppe B og møter det femteplasserte laget i gruppe A 4. januar. Vinneren unngår å bli dyttet.

Rodwin Dionisio scoret to ganger for Sveits, Jonas Teibel hadde et mål og tre målgivende pasninger, mens Thierry Schildt, Leo Braillard og Simon Meyer også scoret. Miles Muller, Simone Terraneo og Daniil Ustinkov hadde to assist hver. Alessio Beglieri stoppet 19 skudd.

Patrick Dalen og Martin Johnson scoret for Norge. Marcus Stensrudt gjorde 28 redninger.

Tyskland 2 – Latvia 6

Latvia scoret tre mål i den første perioden og slo Tyskland 6-2 for å beholde sjansene sine til å gå videre til kvartfinalen i verdensmesterskapet i juniorhockey.

Tyskland og Finland har imidlertid kontroll over sin skjebne i gruppe A. Finland trenger et poeng mot Sverige for å gå videre til eliminasjonsfasen, mens Tyskland må ta et poeng fra Canada. Latvia har ingen kamper planlagt i gruppespillet og vil vente med å finne ut sin skjebne på søndag.

Sandis Vilmanis hadde to mål og en assist, Beatrice Bulans og Rodgers Bukarts hadde hvert sitt mål og en assist, og Rainers Targins og Eriks Matiko scoret også for Latvia. Locmelis hadde tre assist og Daves Rolowes stoppet 21 skudd.

Samuel Schindler og Norwin Panocha svarte for Tyskland, som har nådd kvartfinalen i sine tre siste turneringsopptredener. Philipp Dietl tillot seks mål på 24 skudd før han ga plass til Matthias Bittner, som snudde alle fire skuddene i hans retning.