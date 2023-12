Verdensmesterskap. Hochfilzen: Norge urørlig, 2. fransk solid i stafett

Bak de meget sterke nordmennene hadde franskmennene en flott stafett som ble nummer to i Hochfilsen (Østerrike) ved lunsjtider denne søndagen.

Et gap som smeltet som is i solen ved den siste sløyfen. Darjee Bo tok franskmannen allerede før broren Johannes lanserte, 6 sekunder foran Fabian Claude og 33 sekunder foran svensken (Brandt).

Fabian er Claude 2e

Logisk nok fløy Johannes Poe. Men han tegnet tre ganger liggende. Fabian Claude, på 5/5, kom ut på skiene. På tide at nordmannen tar av igjen på ski (+20»9 før stopp).

Til tross for den nylig stående hakken, fløy han bort. Fabian Claude bommer på tre baller, men beholder sine 2 løpe Plass (+38»0), under Navrats ledelse, gjorde Tyskland et stort comeback (+1’09), over Ukraina (+1’27).

Trefarget avslutter var Quentin Fillon Maillet 56»5 bak Vetle Sjaastad Christiansen.

Fillon Maillet fullfører jobben

Nordmannen holder ingenting tilbake. Jura: En hakke. Tysk Benedikt-dukke, to. Fillon-Maillet var 57”7 bak lederen, men førti foran på tredjeplass.

Christiansen gjorde nettopp det for å sikre Norges andre strake seier på stafetten denne sesongen. Fillon Maillet hadde det gøy med å bli nummer to etter franskmennene. Dahl slo Italias Lucas Hofer og endte på tredjeplass i Tyskland.