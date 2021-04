Verdensmesterskap i snooker: Anthony McGill leder Stuart Bingham 9-7, Kieran Wilson og Neil Robertson leder 8-8

Anthony McGill, som nådde semifinalen i verdensmesterskapet i 2020, mistet den endelige rammeoppløsningen til Kieran Wilson

Plassering: Crucible Theatre, Sheffield Datoer: 17. april – 3. mai Sikkerhet: Få ubegrenset dekning på BBC Op, BBC Two, BBC Four og den røde knappen på BBC iPlayer, BBC Sports-nettstedet og BBC Sport-appen.

Anthony McGill gjorde en spennende snooker da Stuart Bingham ledet 6-7 til 6-4 i kvartfinalen i verdensmesterskapet.

Scott, som slo den forsvarende mesteren Ronnie O’Sullivan i 16-delsfinalen, åpnet scoringen med 126, 83, 92, 130 og 75.

Pingham, 2015-mesteren, scoret 81 og 120 under en kveldsøkt av høy klasse på Crucible.

Kieran Wilson slet også igjen med Neil Robertson for å gjøre uavgjort 8-8.

Fortsetter 5-3 etter tirsdag morgen, løftet fjorårets andreplass Wilson en liten minisesjon til 6-6, og fremhevet igjen Australias Robertson før 126-pause.

Englands Wilson vant de to neste for å ta ledelsen for første gang, men tredje-seedede Robertson – som løftet verdensmesterskapet i 2010, men bare en gang utover kvartfinalen – vant en avgjørende finale på kvelden med 66 løp.

Paret avsluttes onsdag kl 10:00 PST, og McGill og Pingham slutter med start kl 14:30 PST kl 14:30.

Etter å ha mistet de to innledende rammene av morgenøkten, så det ut til at Bingham krevde kontroll da han komfortabelt vant de to første utvekslingene på kvelden, og kom seg bare 4-4 på slutten.

Men McGill samlet seg, og selv om Bingham avanserte 7-6 igjen, dominerte 16. frø, som nådde semifinalen i fjor, de tre siste rammene av økten.

Tidligere mestere heier Crucible-mengden

Judd Trump gikk ut av verdensmesterskapet i kvartfinalen i fjor, og tapte mot Kieran Wilson

Ettermiddagsaksjonen på Sheffield var like høy som verdens første Judd Trump og Shawn Murphy avsluttet den første økten i kvartfinalen 4-4.

Paret byttet store hull slik at hver ramme hadde 67 eller flere løp, før Murphy tok ledelsen 4-3 med 105 poeng.

Mark Selby hadde 6-2-ledelse over den tre ganger andre mesteren Mark Williams i det andre dykket den ettermiddagen.

Begge topp-25-kampene fortsetter sine midt- og siste økter på onsdag.

Selby og Williams kommer tilbake om morgenen, med Trump og Murphy i aksjon om ettermiddagen, før begge kampene slutter på kvelden.

Williams, 46, byr på å bli den eldste semifinalisten siden Ray Reardon i 1985, men eksploderte med 56, 121, 63, 90 og 76 pauser fra Selby, før waliseren tok dagen med en selvsikker 111 siste ramme.

Kvaliteten ved det andre bordet var like høy som den største publikummet i turneringen – Crucible økte kapasiteten til 75% for kvartfinalen og semifinalen før utsolgtsfinalen – de fire tidligere snookerne som de aktive mesterne likte.

2019-mester Trump ga tonen med 87 brudd i åpningsakten, men engelsmannen Murphy, som vant i 2005, svarte med 80, 79 og 81 for å ta en 3-2-ledelse.