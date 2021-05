Verdensmesterskap i snooker: Mark Selby vil ikke jage snooker ‘all-time greatts’

Mark Selby sier at han ikke vil jage rekorden satt av spillets “All-Time Greats” etter å ha slått Shawn Murphy for å vinne et fjerde verdensmesterskap.

Selby er nå på nivå med John Higgins, med bare Stephen Henry (syv), Ray Ryardon, Ronnie O’Sullivan og Steve Davis (seks) som har vunnet flere verdenstitler i moderne tid.

Men 37-åringen sier at det ikke er et mål å matche prestasjonene sine.

“Jeg satte ikke målene mine i noe tall før verdens titlene gikk,” sa Selby.

“Jeg kommer til konkurransen hvert år for å gi alt. Hvis det er nok, er det bedre. Ellers går jeg hjem og jobber enda hardere.

“Jeg kommer ikke til å se på poster som Henry eller Ronnie,” Jeg tror han er seks år gammel, det er mitt mål, “fordi du ikke kan forutsi å vinne noen turnering, uavhengig av verdensmesterskapet.”

Finalen markerte et betydelig øyeblikk i retur til normaliteten, da et talentmøte deltok på et sportsarrangement i England for første gang på mer enn et år.

Cheltenham-festivalen fant sist sted i mars 2020, kort tid før landet ble låst opp av en koronavirusinfeksjon.

Som en del av regjeringens pilotprogram fylte 980 fans seter på Crucible Theatre mandag, iført masker og observert Strenge retningslinjer Ekstern lenke Kovit-19 har tatt testen før den kom.

Mark Selbys fjerde tittel kom etter en fire års pause

Selby Judd avanserte til andreplass i verden bak Trump etter å ha tjent sin 20. største rangertittel i Sheffield.

Antall Triple Crown-arrangementer i Masters, og Storbritannia og verdensmesterskap tilsvarer ham med Higgins of Scotland og står bak Davis, Henry og O’Sullivan.

“Jeg satte disse spillerne øverst på stigen hele tiden. Jeg vil ikke legge meg til den kategorien eller klassifisere meg selv som den beste gjennom tidene,” sa Selby, som vant 2014, 2016 og verdens titlene. 2017.

“Andre kan snakke om det, men det er ikke noe jeg kan få hodet rundt.”

‘Den beste allrounderen vi noensinne har sett’

Mens Selby får en selvavslappende tone, er det ingen tvil om at hans voldsomme motstander Murphy skiller seg ut i spillet som sin mangeårige venn.

“Det stopper ham akkurat der,” sa Murphy. “Han burde være i samtale [around the best ever] Basert på antall verdensmesterskap vi har sett.

“Jeg har droppet ham som den beste allrounderen vi noensinne har sett ham. Han er granitt i alle områder.”

Davis sa til BBC Two: “Selby har tid på sin side. Han kan utfordre Henrys rekord. Jeg tror ikke han vil holde seg til fire titler fordi han er veldig god. Hans allround-spill er like bra som John Higgins.”

Medarbeider og uttalt digelrekordholder Henry la til: “Ronnie spiller fortsatt på høyeste nivå på 45. Det er ingenting å si at Mark Selby ikke kan gjøre dette. Han er en passende fyr, noen andre svetter om hvor jeg skal å være.”