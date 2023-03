Verdensmesterskap. Östersund Ladies Stafett: Andre bak Norge, Les Bleus vinner liten verden!

Det franske damelaget får ikke en tredje stafettseier denne vinteren. Men etter å ha blitt nummer to bak Norge i Östersund (Sverige) denne lørdagen, kan de blå trøste seg med å erobre en liten verden av disiplin. Historie!

For tredje gang siden 2007 og 2012 vant det franske kvinnelaget i skiskytter den lille stafettgloben denne lørdagen i Östersund. Andre bak Norge, men foran Tyskland (de leder rankingen med to små poeng) eller Sverige (leder før løpet), belønnet dermed Lou Jeanmonot – Chloe Chevalier – Caroline Colombo – Anas Chevalier-Bouchet en vakker vinter. For damekollektivet, som allerede har vunnet to ganger i vinter.

Den første fakkelbæreren, Lou Jeanmonot, med en hakke i sitt falske skudd, oppfylte nesten sin rolle perfekt. Ved starten av Clos Chevalier satte tubisten Tricolore stafetten på førsteplass, ni sekunder foran Italia.

I vanskeligheter på slutten av sesongen mot mål, spesielt i posisjon, er Iséroise mer enn sin rangering. En hakke under hver passasje på skytebanen, og han Caroline Colombo, tredje fakkelbærer, var seks sekunder bak tyskerne og italienerne, men foran Norge (da på 4. plass på 9»5) eller Sverige (8. på 1’02).

For første gang i karrieren i verdenscupen skalv ikke Grenoble-studenten i senga. Med 5/5 dukker han opp foran norske Trandevold og tyske Voigt og italienske Comolla. Det stående skuddet var mer komplisert med tre hakker, som gjorde at Norge og Tyskland kunne ta av.

Chevalier-Boucet tar overtaket over Hermann-Vick

Hovedoppgaven til den siste fakkelbæreren, Anas Chevalier-Bouchet, er å la de franske kvinnene vinne verden over tyske Denise Herrmann-Wick.

Til tross for to hakker, overtok Dauphinois Tyskland etter et falskt skudd. Anas Chevalier-Pouchet kom seg på neste runde og gjorde et flott stående skudd (5/5) for å komme seg ut av skuddlinjen 15 sekunder foran Herrmann-Wick.

Da Marte Olsbu Roisland og nordmennene cruiset inn til seier, kunne franskmennene nyte den lille klodens gevinst. Den tredje i historien til det franske damelaget!