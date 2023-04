Verdensmesterskap. Östersund stafett: Brødrene Bo tapte, Norge vinner fortsatt, fransk nummer to

Fortsatt mangler lederne (Johannes og Darjee Boe, Sturla Holm Lakrit), vant det norske laget herrestafetten i Östersund (Sverige) lørdag ettermiddag. Fabien Claudes siste gisp for vinneren førte til at Blues ble nummer to.

Vi tar det samme og begynner på nytt. Norge er på toppen av flokken, selv uten Johannes Boe, Darjee Boe og Sturla Holm Lakeride. Anført av Vetle Sjaastad Christiansen på siste runde vant Drôme Siegfried Mazets menn stafetten fra Östersund denne lørdagen. Som alle de andre stafettene som har konkurrert i vinter, bortsett fra på verdener hvor franskmennene vant gull. I sin første verdenscupstafett hadde Oscar Lombardot den tøffe oppgaven med å få den franske kvartetten på sporet. Ryddig når han ligger ned (5/5), Vosgeon har større problemer med å stå opp med tre hakker! Da han kom ut av Tsjekkia og løpsleder på 14. plass på 31»7, rykket han opp noen plasser for å lansere Antonin Guigonat, 33 sekunder bak lederne. Fra sitt første spinn kom Hutt-Savoyard raskt over ti sekunder fra ledergruppen. På sitt første skudd (5/5) rykket han opp til 5. plass før han nærmet seg den nye lederen, sveitsiske Nicklas Hardwegs 18»9 stående skudd. Men denne lørdagen trakk den svært erfarne franskmannen to uavgjort og startet Erik Perot fra det norske laget for tredje gang 34»5 – til tross for at han mistet sine beste elementer – var han i mellomtiden i ledelsen. Fabien Claude bommer og seieren glipper Savoyard signerte en enorm kontrakt, som tillot ham å ta 20 sekunder fra Johannes Dale i sin første ring. En 5/5 å legge ned, her er franskmennene på topp tre. Bedre å stoppe og skyte, Eric Perot ledet løpet før han led på den siste runden mot Dale og svenske Martin Ponsiluma. Da det var tid for å fullføre stafetten startet Fabian Claude på 4. plass, 14 sekunder bak Norge og Sverige og bak Sveits. READ Hybrid Tour-båt tar fyr i Norge Vosgin var like dynamisk som lagkameraten, og han antydet en potensiell vinner da Wedley Sjasted Christiansen sto på siste skudd. Men mens nordmannen klarte et raskt poeng på 5/5, bommet Fabian Claude på det med tre valg og til og med en strafferunde! Heldigvis snublet hans tilhengere også mot målene. Men løpet har endret seg. Christiansen fløy inn til seier da franskmannen, 45 sekunder bak, var en stol for å sikre andreplassen foran tyskeren.