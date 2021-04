Verizon kunngjør inntekter mellom AT & T 5G-krigen

Dele kvitring Dele Dele Dele E-post

Både AT&T Og Verizon Q1 ga inntjening denne uken, selv om begge rapporterte økonomisk suksess, men inntektssamtaler fremhever forskjellen i å vurdere 5G-utbygginger mellom de to teleselskapene.

Ved samtalen kunngjorde AT&T en nettoinntekt på 7,5 milliarder dollar, eller 1,04 dollar per aksje, en økning på 4,6 milliarder dollar totalt og 63,63 per aksje over 2020-tall. Resultat per aksje ble frigitt til 66 0,86, noe som slo analytikernes forventninger på 78 0,78. For sin del økte Verizons årlige nettoinntekt 25,4 prosent til 5,4 milliarder dollar og 1,31 dollar per aksje, noe som reduserte analytikernes forventninger til 1,29 dollar.

Mens begge selskapene klarte seg godt midt i utfordringene som epidemien medførte, noterte Verizon minst 36 ganger sin 5G-distribusjon og ambisjoner under inntektssamtalet. Derimot nevnte AT&T en gang teknologien.

Det er det Det er unødvendig å si at AT&T ikke har investert i å utvide sitt 5G-utvalg, men som selskapet er godt kjent med, er det viktig for alle større telekomaktører. Faktisk brukte AT&T 23,44 milliarder dollar på den trådløse spektrumauksjonen tidligere i år for å skaffe seg en del av det høyverdige C-båndsspekteret. Men investeringen ble nesten doblet av Verizon, som kuttet 45,5 milliarder dollar for å kjøpe Radio Spectrum Pie, og hvorfor Big Red brukte så mye tid på å snakke om det.

C-bånds eierskap kommer til å spille en stor rolle i 5G-utrullingen for alle operatører – spesielt midt i serien. Midt-områdesjusteringen gir den beste kombinasjonen av de lange avstandene som finnes i den nedre enden av C-båndspekteret, så vel som de høye hastighetshastighetene som finnes i den høye enden, kjent som millimeterbølge. For øyeblikket kjører AT&T og Verizons “landsdekkende 5G” -nettverk i den nedre enden av spekteret, og gjør egentlig ikke så stor forskjell i 4G LTE-tjenesten. Imidlertid, når de bygger 5G-infrastrukturen, vil mellombåndsfrekvenser tillate at tjenesten virkelig vokser. Millimeterbølgenett krever visuelt tilgjengelige mottakere for drift, slik at det kan være tidkrevende og kostbart å bygge nettverksinfrastruktur.

For tiden bruker Verizon en kombinasjon av strategier for å få 5G på ordet. I helgen kunngjorde den denne uken at dens 5G-nettverk med millimeterbølger, kjent som “ultra whiteband”, vil bli stengt helt i 71 byer over hele landet. Det sa også at 5G-internett-tjenesten hjemme på millimeterbølgespektrum ville bli avviklet i 33 byer i begynnelsen av mai. Utover det jobber selskapet med bedriftskunder for å distribuere 5G-teknologi, dvs. partnerskapet med kjøligere skjermer, for å bruke teknologi til å erstatte tradisjonelle glassdører i klimaanlegg på veggduk.

AT&T bruker også en strategi for flere noder for å distribuere sitt 5G-nettverk. Selskapet kaller sin millimeterbølgetjeneste 5G +, som tilbys i 38 byer over hele landet. Det har også kunngjort utviklingen av en 5G-applikasjon på lekeplasser. Selskapet, som først ble avduket på AT&T Stadium i 2019, bruker teknologi til å implementere AR og andre stadionoppgraderinger, slik at fans kan gjøre ting som å overskrive domenet på måltelefonen. AT&T sier at det vil lansere 5G + -tjenesten til 17 ekstra arenaer innen utgangen av året, og bringe teknologien til 40 steder.

Hva med T-Mobile?

T-Mobile vil ikke frigjøre Q1-inntektene før neste måned, men det ser ut til at selskapet vil legge mer vekt på 5G slik Verizon gjorde i sin inntjeningsanrop. Takket være oppkjøpet av Sprint i fjor hadde selskapet allerede en betydelig del av mellomstore kaken, som tilførte $ 9,3 milliarder til spektrumauksjonen. Det har blitt kåret til telekommunikasjonsselskapet med det største 5G-nettverket i landet Routometrics rapport.

Den samme uttalelsen sa at AT&T hadde det raskeste nettverket, og at det var tilknyttet Verizon når det gjelder pålitelighet, så i forbrukernes favorittkonkurranse er dette egentlig alles spill.

