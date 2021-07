Verizon var den raskeste stabile bredbåndsleverandøren for Q2 i USA, mens D-Mobile dominerte nedlastingshastigheter og 5G tilgjengelighet.

Verizon og D-Mobile er veldig omstridt for telekom-dominans i USA, med begge selskapene ledende i forskjellige segmenter av Oklas nye sjangre. Q2 2021 Amerikansk markedsrapport.

Flere hastighetstester har vist at Verizon førte til at Q2 ble den raskeste stabile bredbåndsleverandøren i USA, mens D-Mobile var den raskeste og mest stabile mobiloperatøren med en gjennomsnittlig nedlastningshastighet på 54,13 Mbps. Etter Verizon fortsatte Cox, Xfinity, Spectrum, AT&T Internet og Centurion Link å være på listen over raskest voksende bredbåndsleverandører.

Som andre rapporter nylig har vist, dominerer T-Mobile 5G-markedet, med Okla-rapporten som finner at den har en gjennomsnittlig 5G-nedlastingshastighet på 99,84 Mbps og bedre 5G-tilgjengelighet.

Floridas Tampa hadde en gjennomsnittlig nedlastingshastighet på 79,75 Mbps, og San Antonio, Texas, er den raskeste faste bredbåndsbyen.

“AT&T, T-Mobile og Verizon wireless er alle bundet med en veldig kort forsinkelse på 33 ms. Disse tallene representerer en 1MS økning i forsinkelsen for AT&T og Verizon trådløse operatører sammenlignet med Q1 2021,” heter det i rapporten.

“Ved å måle hver operatørs evne til å levere jevn hastighet på 5G-tilkobling i USA innen 2. kvartal 2021, fant vi at det ikke var noen statistiske vinnere i denne kategorien: Verizon Wireless oppnådde 79,5% stabilitet, D-Mobile hadde 78,6% og AT&T 77,1 % resultater nedlastingshastigheter på minst 25 Mbps Det viser også opplastingshastigheter på opptil 3 Mbps over 5G.

Blant de mest populære enhetene som ble brukt i USA i 2. kvartal, er Galaxy S21 Ultra 5G rangert som den raskeste enheten med sin gjennomsnittlige nedlastningshastighet på 73,19 Mbps. Samsung dominerte enhetsrangeringen, tre av de fem beste på rangeringen. Rapporten bemerket at iPhone 12 Pro Max 5G ble nummer to i maksimale gjennomsnittlige nedlastingshastigheter.

Rapporten fant at OnePlus generelt har den raskeste gjennomsnittlige nedlastingshastigheten, i fotsporene til Samsung, Apple, LG og Google, når alle produsentens enheter er integrert. OnePlus ledet an fordi det har mindre av de eldre enhetene, heter det i rapporten.

Enheter som bruker Qualcomms Snapdragon 888 5G-brikkesett toppet rapporten, som har den raskeste nedlastningshastigheten for media i løpet av 2. kvartal. Snapdragon-brikkesett dominerte listen, i likhet med Snapdragon X55 5G, Snapdragon 865 5G og Snapdragon 765G5G.

Regionalt leder Washington DC USA med de raskeste gjennomsnittlige mobilnedlastingshastighetene, etterfulgt av New Jersey, Delaware, New York og Massachusetts.

Mississippi fortsatte med lavere gjennomsnittlige nedlastingshastigheter, sammen med Wyoming, Maine, Vermont og Nebraska.

For 27 forskjellige stater var AT&T den raskeste mobilleverandøren, og i 17 stater var T-Mobile den raskeste.

Etter Tampa var byene som ga raskest gjennomsnittlig rangering av mobilnedlastingshastighet, Jersey City, Pittsburgh og New York City.

Av de 100 mest folkerike byene i 2. kvartal, Stockton, California og Renault, hadde Nevada den tregeste gjennomsnittlige mobilnedlastingshastigheten.