verktøyet med 8 millioner eksemplarer

Samle produksjonen

Denne interne konkurransen slipper ikke unna morselskapet; spesielt når fellesmarkedet, Europas stamfar, begynner å dukke opp. Derfor vil Ford USA be sine to datterselskaper samarbeide under ledelse av en amerikansk ingeniør.

I hver Ford-divisjon er det tanngnissel fordi de to eksisterende produktene må erstattes av et felles nyttekjøretøy. For engelskmennene betydde dette at de måtte forlate et lite, smalt, forhjulsdrevet nyttekjøretøy til fordel for en mer imponerende maskin.

1965, avreiseåret

Det var i 1965 da produksjonen av nykommeren, kalt Transit, startet. Og fra starten av skulle Transit (først laget i England) få et hardt slag.

Med et kraftig og svært amerikansk karosseri vil Transit presenteres med 6 forskjellige nyttelaster, fem motorer, tre karosserivarianter (van, Combi og minibuss) og plattform- og chassis-førerhusversjoner.

Kjøperen kunne umiddelbart velge mellom sving- eller skyvedører, bakluke eller svingdører… Produksjonen starter til høsten i Belgia, ved fabrikken i Genk.

Transitt søker enkelhet

For enkelhets skyld forlot ingeniørene Themsens uavhengige forhjul for en stiv foraksel; et valg som virket veldig rustikt, men som ble oppveid av et bredt frontspor.

Til motorene hadde England valgt 1,7 l og 2 l V4-er, mens tysk produksjon var basert på 1,3 l, 1,5 l, 1,7 l og 2 l V4-er avledet fra Taunus. Til slutt ble Transit utstyrt med dynamo, mens hovedkonkurrentene var utstyrt med dynamo.