London – (ArbeidstrådVerne Global, en leverandør av bærekraftige datasenterløsninger for høyytelses databehandling (HPC), og Endor, datasenterinfrastrukturekspertene, kunngjorde i dag at de har inngått en formell samarbeidsavtale for å gi organisasjoner en nøkkelferdig løsning for flytting og innstilling opp databehandling og datasenteradministrasjon på Verne Global campus på Island.

Endor – som opererer under paraplyen til Sýn, selskapet som ble dannet etter sammenslåingen av Vodafone Island og 365 Broadcasting – tilbyr komplett strategisk IT-rådgivning og tjenester, fra spesialdesignede IT-løsninger til infrastrukturinvesteringer. Endor og Verne Global har en vellykket historie med å samarbeide for å gi kunder administrerte IT-tjenester, som spesialiserer seg på høyintensiv databehandling. Den nye avtalen formaliserer dette samarbeidet, noe som gjør det enkelt for bedrifter å strategisk lokalisere IT-infrastrukturen på deres 100 prosent fornybare datasentercampus på Verne Global på Island, mens de er avhengige av Endor for å administrere distribusjonen så vel som driften.

Partnerskapet vil se at Endor håndterer all logistikk av offshore HDC-lokalisering på Verne Globals islandske datasenter, inkludert maskinvaretransport og styring av mva-drift. Endor vil også tilby en rekke administrerte tjenester til organisasjoner med utstyr på Verne Global campus, og sørger for at deres virksomhet alltid kjører optimalt.

“Bærekraft er absolutt et spørsmål som kundene våre bryr seg om,” sa Gunnar Goodyonson, administrerende direktør i Endor. “Ved å kombinere våre administrerte tjenester og et banebrytende bærekraftig vertsmiljø fra Verne Global, kan vi virkelig tilby kundene hele pakken. Vi har jobbet med Verne Global siden grunnleggelsen av Endor i 2015 og er nå glade for å formalisere partnerskapet for å levere våre førsteklasses og bærekraftige løsninger. ”

“Dette partnerskapet gjør ‘offshore’ IT-drift enklere og mer kostnadseffektiv enn noen gang før, og prioriterer bærekraft,” sa Alex Pichetti, Senior Director of Strategic Alliances i Verne Global. “Endors ekspertise er kjent for å administrere IT-tjenester for kunder, noe som gjør den til en ideell partner for oss i Verne Global.”

Om Fern Global

Vern generelt Den leverer høytytende databehandlingsløsninger i et optimalisert miljø bygget på fornybare ressurser. Vårt team av eksperter gir komplett livssyklusstøtte for å gi maksimal ytelse og fleksibilitet for kundenes arbeidsbelastning, samtidig som det gir betydelige kostnadsbesparelser. Den islandske datasentercampusen ble grunnlagt i 2012 og er vert for HPC-applikasjoner som driver forskningsgrenser over en rekke bransjer, inkludert finansielle tjenester, geovitenskap, biovitenskap, ingeniørfag, vitenskapelig forskning og kunstig intelligens.

Om Indore

Endor ehf. Grunnlagt i 2015 på Island. Den internasjonale forretningsreisen startet i 2016 med inngåelsen av en 5-årig HPCaaS-kontrakt med et ledende IT-selskap i Tyskland; Andre store prosjekter ble fullført. Selskapets team har mer enn 20 års erfaring innen IT-feltet og er alltid i forkant. Selskapet er representert på Island, Sverige, Norge og Tyskland. For å takle klimaendringene, tilbyr Endor sine tjenester fra de ledende datasentrene i Nord, som først og fremst er preget av 100 prosent bærekraft.