Verviers: La Traversée mottar Thomas Hertog, kosmolog og samarbeidspartner til Stephen Hawking (video)

Kosmolog og professor i teoretisk fysikk ved det katolske universitetet i Leuven, belgieren Thomas Hertog fikk muligheten til å jobbe i 20 år, fra 1998 til 2018, med den verdenskjente teoretikeren Stephen Hawking. I mars 2023 publiserte forskeren sitt første arbeid, tidens opprinnelse. Et posthumt formidlingsessay, som går tilbake til universets opprinnelse og dets utvikling, som han vil presentere lørdag 24. juni 2023 under et møte organisert i bokhandelen La Traversée i Verviers.

Dette ble gjort gjennom Urbain Ortmans, direktør for Vedia, som mottok det som en del av sitt «L’Album»-program. Han tilbød seg også å være vertskap for møtet.sier Bernard Quickels, eier av bokhandelen. Vi var om bord umiddelbart.» For det skal sies at Thomas Hertogs karriere er spesielt fascinerende. «Han er et vidunderbarn. Han ble uteksaminert veldig tidlig fra KUL, deretter Cambridge. Sammen med Stephen Hawking utviklet de spesielt interessante teorier fra et vitenskapelig synspunkt.»

Stephen Hawking og Thomas Hertog på Stephens kontor på det nye Cambridge Mathematical Sciences-campus. ©DR

Og disse er også av interesse for Verviers lesere. «Vi solgte mange eksemplarer av boken da den kom ut, selv før den ble annonsert. Det var ganske etterlengtet.» Når det gjelder bokhandelen, er det først å ta tak i et så spesifikt tema. «Vi har allerede et tjuetalls reservasjoner, unge mennesker, men også eldre menneskerBernard Quickels påpeker. Denne herren har en aura. For oss er det også en mulighet til å komme ut av komfortsonen. Jeg ville ikke ha forestilt meg det for to eller tre år siden.»

Hvordan delta?

Konkret begynner møtet klokken 15.00 for en diskusjon på cirka 45 minutter. Deretter følger en spørretime, en signering og en vennskapsdrink. Det er nødvendig å registrere seg, enten i bokhandel eller på e-post på latraversee@proximus.be.

Stadig hyppigere møter mellom forfattere og lesere

Enten med lokale forfattere eller anerkjente forfattere, som den flamske forfatteren Lize Spit som var gjest i april i fjor, arrangerer La Traversée flere og flere møter inne i butikken sin. «Det er den totale fotensier Bernard Quickels. Vi har nå plass til enkelt å få plass til 50 personer bak i butikken. Så for bokhandelen er det nødvendig å demonstrere at vi ikke bare selger bøker, men at vi også er en kulturell aktør. Det som også er morsomt er at det i en tid nå har vært forlagene som har kommet til oss.»