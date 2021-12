Vestlendinger står overfor potensialet for et mulig russisk kupp

Forklaring: Land som Frankrike og USA er bekymret for Russlands okkupasjon av Ukraina og prøver å gjennomføre en «forebyggende manøver».

Russland gjør nok en gang vestlige kansler febrilsk. I flere uker måtte de allerede klare seg Iransk atomkraft, En avgang for godt fra den diplomatiske veien som amerikanere og europeere ønsker å opprettholde. De må nå bekymre seg for nok en svært alvorlig krise, en ny invasjon eller Russlands okkupasjon av Ukraina.

Risikoen anses som så alvorlig at vestlige har bestemt seg for å bruke en stor del av energien “” på å sette opp.Forebyggende manøver“Før det er for sent. Virtuelt møte mellom Putin og Piton, telefonsamtale mellom Macron og Putin, G7 og europeiske møter. Formelen gjelder forebygging og utenrikspolitikk fremfor helbredelse.Vei Moskvas beregningerInkluderer planer for nye sanksjoner og gjenforsikringstiltak