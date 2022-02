Vestlige nasjoner lover sanksjoner, hastemøte i FNs sikkerhetsråd

I dag er det mandag kveld, Russlands president Vladimir Putin Anerkjenner uavhengigheten til to pro-russiske separatistregioner i det østlige Ukraina.

FN Vestlige nasjoner i Sikkerhetsrådet har kalt inn til et hastemøte i organisasjonen mandag kveld. Vladimir Putin kunngjorde umiddelbar utplassering av russiske tropper til Donbass, og den franske presidenten innkalte til et hastemøte i FNs sikkerhetsråd.”Brudd på Russlands internasjonale forpliktelser og angrep på Ukrainas suverenitet“.

Kodeforespørsel fordi “Russland – nedlagt veto – er ikke helt sikre på at Sikkerhetsrådet vil tillate noen tale. Men paradokset er at det faste medlem av FN. Bryter charteret i stor skala. Dette er noe som må avsløres for det internasjonale samfunnet“, bestemte Elysee.

Tidspunktet for møtet avhenger av den roterende ledelsen i rådet, som ble innkalt av Russland i februar.

I et brev til den russiske utsendingen Sergei Kislytya, Ukrainas utsending til FN, oppfordret Sergei Kislytya Ukrainas utsending til å delta på krisemøtet. Stolte på praktiske regler.

Den ukrainske ambassadefunksjonæren ba i en uttalelse mottatt av AFP FNs generalsekretær Antonio Guterres om å delta på krisemøtet og representanten for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Linda Thomas-Greenfield, USAs FN-ambassadør, uttrykte støtte til å holde et krisemøte.”Russland må respektere suvereniteten og territorielle integriteten til FNs medlemsland Ukraina“.

“Russlands kunngjøring er ikke annet enn teater, som har som mål å skape en unnskyldning for en ny invasjon av Ukraina.“, insisterte hun.

USA forbereder sanksjoner

Mandag kveld kunngjorde USA sanksjoner mot separatistområder i Øst-Ukraina som anerkjenner Russlands president Vladimir Putins uavhengighet, og advarte om at andre tiltak ville være på plass om nødvendig.

President Biden”Utstede en ordre som forbyr enhver ny investering, handel eller finansiering fra amerikanske personer.“Pro-russisk fra Donetsk og Lugansk, sa talsmannen Zhen Zaki.

“La det være klart: Hvis disse tiltakene er separate og Russland invaderer Ukraina videre, vil det komme i tillegg til de raske og drastiske økonomiske tiltakene vi har utarbeidet i samarbeid med våre allierte og allierte.“, sa Joe Bidens talsmann.

Den amerikanske administrasjonen beskrev også Moskvas anerkjennelse av uavhengigheten til de bortgjemte områdene i Ukraina.Totalt bruddDens internasjonale forpliktelser.

Amerikanernes svar på utplasseringen av russiske tropper var imidlertid uklart.For å bevare fredenI disse områdene.

Amerika vil gjøre detVurdere“Russlands neste militære trekk før du tar noen nye gjengjeldelsestiltak mot Moskva,” sa en høytstående tjenestemann i Det hvite hus etter at Moskva anerkjente de ukrainske løsrivelsesområdene.

Washington vil fortsette sin diplomatiske innsats.”Så lenge russiske stridsvogner ikke er i drift“Denne senioroffiseren har nektet å si offentlig hvilke militære manøvrer som kan kvalifisere som en invasjon.