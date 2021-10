Vet du hva Fifty Shades of Grey ble skrevet om?

Vi forestiller oss ofte at romanforfattere uendelig sverker skrivebordet, håndpennene, endeløse blanke sider. Men det var før. Før ankomsten av datamaskiner, smarttelefoner og andre nettbrett. Du trenger ikke notatblokken og pennen din for å skrive kommentarene dine på 8 miles som Eminem. Et lite batteri og noen få berøringer vil være tilstrekkelig.

Hvis vi bare hadde visst for noen år siden at George R.R. Martin hadde gjenopplivet historien hans Sang om is og ild, i begynnelsen Game of Thrones, På hans Eldre PC som kjører under DOS, Forfatter av FGrå ifti nyanser Skrev mye på BlackBerry. Serien ble fylt med notater og deretter overført til Mac -en hennes da hun kom hjem for å fortsette å skrive.

Det er vanskelig å forestille seg motet og tålmodigheten det tok. Også i boken har Christian Gray en BlackBerry, i stedet vil det være en iPhone på bildet. Produktplass kreves.

Det er det for den lille historien!