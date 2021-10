Vet han da Bruno fikk sparken?

Etter å ha blitt kastet ut ved “12 middag” 5. oktober, mottok Bruno en veldig lav astronomisk sjekk fordi han hadde et rekordoverskudd på en million tjue seks tusen hundre og sju euro. Det var slutten på en utrolig reise, preget av 251 seire, nok en verdensrekord. Men så langt vi vet har showet blitt booket på forhånd. Det er en stund siden eventyret stoppet for Bruno!

17. juli registrerte Bruno en “12 fot” figur på slutten som han ble utvist. Men skal han holde det hemmelig? ” Mine slektninger visste om dynamikken i menneskene som følger dem i videoen , Han trodde på Ciné-Télé-Revue.

⁇ De hadde ordnet seg i åtte måneder for å være tilgjengelig på et slikt tidspunkt. Så selv om jeg ikke hadde fortalt dem at jeg fikk sparken, hadde de gjettet veldig raskt at jeg ikke ville invitere dem til Visios lenger. Så jeg trenger ikke å holde tungen med familien og nære venner. Det verste er at folk roper på meg i gata for å spørre meg når jeg går. Jeg ba ham se serien. Det er ikke så komplisert enn det.

⁇